Veilingsnoep: bied op de ex van Max Verstappen

Mikaela, Maxime? Neen! Het gaat om Mercedes.

Jawel Max’ grijze Mercedes C63 AMG Edition 1 coupé uit 2016 is weer op de markt verschenen. Weer? Ja, want Max deed de auto al enige tijd geleden van de hand. In januari werd de auto aangeboden voor 134.750 Euro met 16.500 kilometer op de teller. Een klein jaar en 890 kilometer later duikt de auto weer op, nu bij een veiling. Naast een beschrijving van de auto en de extra’s schrijft de verkopende partij het volgende in de omschrijving:

Gesigneerd op de motorafdekking en dashboardinleg door aankomend Wereldkampioen Formule 1.

In de galerij is zelfs een fotootje te zien van Max in actie. Niet driftend door Rascasse, maar schrijvend op een borst interieurlijst van de Mercedes. Zo weet je in ieder geval zeker dat de verkoper niet zelf even een krabbeltje gezet heeft.

En waarempel, op de afdekkap van de motor prijkt naast de naam van de man die de motor bouwde ook Max’ John Hancock, alsmede een hashtag met zijn nummer ’33’. De verkoper zal uiteraard hopen dat iemand de absolute hoofdprijs biedt voor de Mercedes. Maar misschien had hij de auto beter even in bezit kunnen houden totdat Max daadwerkelijk kampioen wordt?

