“Tesla is een broeinest voor racisme”

Supervisors zouden onder andere het N-woord gebruiken.

Een nieuwe dag, een nieuwe rechtszaak tegen Tesla. Voormalig Tesla-medewerker Marcus Vaughn claimt dat de bedrijfscultuur binnen Tesla een perfecte voedingsbodem voor racisme is. Vaughn werkte zelf tot 31 oktober voor de Amerikaanse fabrikant, toen hij onstlagen werd vanwege ‘het ontbreken van een positieve werkhouding’. Tijdens zijn periode voor Tesla deed de ex-werknemer in schrift zijn beklag bij Human Resources en Elon Musk himself over vermeende racistische praktijken op de werkvloer. Bloomberg quoot Vaughn als volgt:

Although Tesla stands out as a groundbreaking company at the forefront of the electric car revolution, its standard operating procedure at the Tesla factory is pre-Civil Rights era race discrimination.

Een boude claim die teruggrijpt op de tijd dat blank en zwart ook door de letter van de wet niet gelijk werden behandeld in Amerika. Concreet zouden enkele supervisors onder andere het beladen N-woord bezigen. Musk reageerde in mei al op het issue met de volgende interne email:

Part of not being a huge jerk is considering how someone might feel who is part of [a] historically less represented group. Sometimes these things happen unintentionally, in which case you should apologize. In fairness, if someone is a jerk to you, but sincerely apologizes, it is important to be thick-skinned and accept that apology.