Novitec geeft Rolls-Royce Dawn een overdosis tuning

Met dank aan een hele grote spuit zien acht Rolls-Royce Dawns een nieuwe dageraad als SPOFEC OVERDOSE.

Novitec is inmiddels een gevestigde naam in de tuningswereld. De Duitse veredelaar legt zich van oudsher vooral toe op Italiaans spul. Onder het label Novitec Rosso verbouwen ze Ferrari’s, Novitec Torado is er voor Lambo’s en Novitec Tridente voor Masers. Maar ze zijn niet eenkennig in Stetten. Sinds enkele jaren pakken ze ook Rollers aan, onder de pakkende naam SPOFEC.

Die naam moeten we wellicht even uitleggen. SPOFEC is namelijk een afkorting voor SPirit OF ECstasy. Mjah, dat had beter gekund volgens ons, maar goed, het gaat uiteindelijk om de producten dus laten we daar maar op focussen. De Dawn is door SPOFEC voorzien van een widebody ontworpen door niemand minder dan oude bekende Vittorio Strosek. Jawel! De man die vroeger werkte voor Koenig Specials en ook zijn eigen toko had, werkt tegenwoordig als hired gun voor tuners als Arden, Ruf en nu dus ook Novitec. Oudere autoliefhebbers en jongere autoliefhebbers met historisch besef kennen zijn werk vast nog uit de Zubehör Katalog van 1994.

Toen ze bij Novitec toch bezig waren met oude experts ronselen, hebben ze waarschijnlijk ook nog ergens een Oost-Duitse anabolenarts opgetrommeld. Bij de vooras meet de auto nu namelijk 208 centimeter breed, wat 13 centimenter breder is dan de standaard Dawn. Tel één plus één op en de naam OVERDOSE in ALL CAPS is verklaard. De ontiegelijk brede koets kreeg ook behoorlijk breed rubber mee, in de maat 265/35 ZR 22 vóór en 295/35 ZR 22 achter.

Maar niet alleen in optische zin heeft de Dawn spierballen gekweekt, want de motor is ook een beetje gekieteld. De dubbel geblazen V12 levert 686 pk en 980 Nm, respectievelijk 115 en 160 stuks meer dan standaard. Een échte strepentrekker wordt de luxe cabrio daar echter niet van. Nul-naar-honderd duurt 4,6 seconden en de topsnelheid blijft elektronisch gelimiteerd tot 250 kilometer per uur.

Tenslotte kan je bij Novitec ook nog terecht voor verfraaiing van het interieur, voor het geval je niet tevreden bent met de kwaliteit van het leder dat Rolls-Royce te bieden heeft. Je Rolls-Royce leder uit een Dawn laten slopen en vervangen door Novitec-leder of alcantara, ach waarom ook niet. Novitec windt er zelf geen doekjes om: de modificaties zijn bedoeld om de Dawn om te toveren van een ingetogen cabrio tot een eyecatcher eerste klas. Heb jij trek in een van de acht exemplaren, of slaan ze in Duitsland de plank totaal mis met deze verswekkering van een nobele Brit?