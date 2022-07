Veilingvoer: groene Ferrari Superamerica is even uniek als chic

Ooit een groene Superamerica gezien? Waarschijnlijk niet, maar er bestaat er wel degelijk eentje. Kijk maar.

Tegenwoordig kan in principe iedereen een open V12 Ferrari bestellen. Mits je het geld hebt uiteraard. Vroeger was dat anders. De voorgangers van de Ferrari 812 GTS waren namelijk stuk voor stuk gelimiteerde modellen. Een V12 en een open dak in een Ferrari is dus van oudsher een zeldzame combinatie.

550 Barchetta

In 2000 kwam op basis van de 550 Maranello de 550 Barchetta uit, waar er 448 van gebouwd zijn. De Barchetta was helaas niet bijster praktisch. Het stoffen dakje was namelijk niet bedoeld voor snelwegsnelheden. Gelukkig kwam er van de 575M ook een open variant en die was een stuk praktischer. De Superamerica had namelijk een hardtop.

Dakconstructie

Daarmee kun je niet alleen probleemloos 320 km/u rijden, het is ook een veel fraaiere oplossing. Tegelijk is de dakconstructie een bijzonder staaltje techniek. Het dak opent namelijk door 180 graden naar achteren te draaien. Het dak zit daarmee niet opgeborgen in de kofferbak, maar ligt óp de kofferbak.

Extra vermogen

Een cabrio-of targa-versie krijgt normaalgesproken geen extra vermogen, maar de Superamerica is natuurlijk iets speciaals. Daarom gaf Ferrari de V12 ook nog een kleine upgrade. Waar een 575M standaard 515 pk levert, heeft de Superamerica 540 trappelende paarden.

Verde British

Met een oplage van 559 stuks is de Superamerica sowieso zeldzaam, maar RM Sotheby’s heeft een exemplaar dat nog eens extra speciaal is. Dit is namelijk de enige die is uitgevoerd in ‘Verde British’, oftewel British Racing Green. Een perfecte keuze voor een GT.

Interieur

De klassieke combinatie is natuurlijk ‘green over tan’, maar de eigenaar is voor een lichter interieur gegaan. Het binnenste van deze Superamerica is uitgevoerd in Crema, met bordeauxrode accenten. Of dit een goede combi is met het exterieur laten we even in het midden, maar uniek is het in ieder geval.

GTC Handling Package

De eigenaar is sowieso niet zuinig geweest bij het samenstellen van de auto. Hij heeft namelijk ook het prijzige ‘GTC Handling Package’ aangevinkt. Dit pakket bestaat uit carbon-keramische remmen, een stugger onderstel en een sportuitlaat. Bij een normale 575M maken ook speciale 19 inch velgen onderdeel uit van dit pakket, maar die heeft de Superamerica standaard al.

Monterey

Deze groene Superamerica heeft ook nog een lage kilometerstand, want er staat omgerekend minder dan 20.000 km op de teller. Met de opbrengst van de veiling moet het dus wel goedkomen. RM Sotheby’s maakt zelf nog geen inschatting, dus wie nieuwsgierig is naar de prijs moet even afwachten. De veiling vindt over precies een maand plaats in Monterey.

Foto’s: RM Sotheby’s