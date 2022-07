De Toyota Crown: alle generaties op een rij!

We kijken even naar alle generaties van de Toyota Crown. En dat zijn er nogal wat!

Vorige week werd de nieuwe Toyota Crown onthuld. Ondanks dat die auto bij ons niet meer zo heel erg bekend is, is het misschien wel de belangrijkste auto van Toyota. Het is een van de langstlopende modellijnen van het merk. De auto is niet alleen een commercieel succes in eigen land, maar ook rijdende showcase van waar Toyota toe in staat is.

De nieuwste Toyota Crown is dus absoluut niet de eerste. Er waren er zoveel meer! Daarom, speciaal op deze heerlijke maandagavond laten we ze allemaal eventjes de revue passeren.

Toyopet Crown (RS tot en met S30)

1955 – 1962

De eerste generatie kwam als Toyopet Crown DeLuxe op de Japanse markt. Enkele jaren later werd een iets doorontwikkelde versie geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

Qua design, techniek en onderstel was het allemaal niet erg spannend. Deze generatie stond nog op een ladderchassis.

Met name de Ford Versailles leek model gestaan te hebben. De motoren waren viercilinders. Nee, het was meer hoe serieus Toyota de auto nam door alles wat ze leerden direct aan te passen in de Crown.

De eerste zeven jaar behandelen we als ‘één generatie’, maar de verschillen waren stiekem best groot. Japanse automerken waren enorm leergierig. De updates volgden elkaar erg snel op, ook bij de Crown.

Toyopet Crown (S40)

1962 – 1967

De eerste volkomen nieuwe Crown sinds de eerste generatie is de ‘S40’. De nieuwe Toyota Corona nam een gedeelte over van de markt van de Crown. Hierdoor kon de Crown hoger in de markt gezet worden en was het een volwaardige luxeauto, niet eentje die er net tegenaan schurkte.

Naast een sedan was er ook een Ute (de Single Seat Pick-up), Dubbelcabine Ute (de Double seater Pick-up) en een stationwagon.

Ook hier zijn er duidelijke Ford-invloeden qua design, ditmaal van de Falcon. Ook zescilinders deden hun intrede, in dit geval lijnmotoren. Uiteraard in combinatie met achterwielaandrijving, dus @jaapiyo kan zijn geluk niet op.

Toyopet Crown (S50)

1967 – 1971

In principe was de S50 een update van de S40. Althans, volgens Toyota. Het complete chassis voor de sedan werd herzien. De pick-up en Wagon stonden nog op het oude chassis.

Er kwamen nieuwe uitvoeringen met veel meer luxe en zelfs de nodige sportievere versies. Deze kregen niet alleen een sportievere aankleding, maar ook meer vermogen.

Met 125 pk (in plaats van 110) moet je je daarbij niet te veel voorstellen, maar eind jaren ’60 was het best indrukwekkend voor een merk dat nog vrij jong was. Bijzonder was dat er voor het eerst tweedeurs Hardtop leverbaar was.

De Ute-versies waren populair in Australië. Qua motoren was er keuze uit een 2.0 viercilinder en een marginaal kleinere 2.0 zescilinder. Topmotor was de 2.3 zes-in-lijn.

Toyota Crown (S60-S70)

1971 – 1974

De S60 en S70 generatie zijn dermate aan elkaar verwant dat we spreken van één generatie. Zeker omdat Toyota de deze generaties in een tijdspanne van slechts vier jaar produceerde.

Het eerste dat opvalt is de naam: Toyota en geen Toyopet. De pick-ups kwamen te vervallen.

De Wagon was extra praktisch: daarin kon je nu zelfs zeven personen vervoeren. Qua motoren kwam er een nieuwe 2.6 liter zes-in-lijn bij. De ‘Hardtop’ werd vervangen door een coupé met een eigen karakter en afwijkende styling.

Toyota Crown (S80 – S100)

1974 – 1979

In 1974 kwam de vijfde generatie. Groter, vierkanter en statiger. Deze generatie kon je ook in Europa krijgen, zelfs als enorme stationwagon. De Coupé deed bijna Amerikaans aan.

De nadruk lag meer op luxe, ruimte en stijl dan prestaties. Enkele jaren na de introductie van de S80-generatie van de Crown kwam er een 2.2 atmosferische diesel. Daarvoor moest je in Japan naar een aparte dealer toe!

Toyota Crown (S110)

1979 – 1983

De S110-generatie in 1979 groeide zowaar nog meer. Dat niet alleen, de styling was nog hoekiger en statiger. Logisch, de jaren ’80 braken aan. Qua motoren was de keuze groter dan ooit.

De stokoude 2.0 zes-in-lijn was nog altijd leverbaar, maar grotere zescilinders waren ook mogelijk.

Dit is de laatste generatie met viercilinder en de eerste met een zescilinder turbo! In dit geval is het geen extra snelle uitvoering, maar eentje om onder de 2.0 liter grens te komen waardoor deze versie minder zwaar belast werd in Japan. Toevallig was deze versie ook nog eens vrij zuinig. Downsizing in de jaren ’80!

Toyota Crown (S120)

1983 – 1987

In 1983 arriveerde de zevende generatie van de Toyota Crown. Het is meer een doorontwikkeling van de vorige generatie dan een compleet nieuw model. Het motorenaanbod groeide enorm.

De viercilinder kwam te vervallen. Een bijzondere motor arriveerde in 1985: een twee liter zescilinder met mechanische compressor.

Heel gaaf voor deze generatie was een superdikke 3.0 zes-in-lijn met 190 pk, speciaal voor de Japanse markt. Een coupé was niet meer mogelijk met deze generatie.

Toyota Crown (S130)

1987 – 1995

De S130-generatie komt in 1987 op de markt. Ook hier zijn er voldoende noviteiten. Zo is er voor het eerste een 4.0 liter V8 leverbaar, de 1UZ-FE-motor zouden wij later tegenkomen in de LS400 van Lexus.

Vanaf 1988 is een airbag leverbaar. Bijzonder was de terugkeer van een viercilinder, de soepele 2.2 liter (die wij in de Camry kregen).

Toyota Crown (S140)

1991 – 1995

In 1991 verscheen generatie nummer 9! De styling was aangenaam Jaren ’80, dus een stuk ronder en sierlijker dan voorheen. De Crown werd hoger in de markt gezet. De viercilinder kwam te vervallen.

Sterker nog, de line-up qua motoren was eenvoudig. Er waren drie zes-in-lijn benzinemotoren (2.0, 2.5 en 3.0) en een 2.4 turbodiesel.

Een succes was het niet, deze generatie. Dat kwam mede door de concurrentie van andere luxe modellen van Honda, Nissan en Mitsubishi. De auto’s die wij als Lexus konden krijgen waren ook in Japan krijgen.

De GS300 en LS400 waren leverbaar als Toyota Aristo en Celsior. Daarbij werd de auto bijna te luxe en duur voor de taximarkt.

Toyota Crown (S150)

1995 – 2001

Over Lexus gesproken, daar moet je automatisch aan denken bij het zien van de S150-generatie. Toyota deed het best slim, de Aristo was meer een BMW 5 Serie-concurrent, de Crown een E-Klasse-alternatief.

Heel kort door de bocht kun je stellen dat de S150-generatie een Lexus GS300 is met een koetswerk dat lijkt op dat van de LS400. Bijzonder. De versie met 2.0 motor is niet alleen minder luxe, maar is ook iets smaller en korter!

Toyota Crown Sedan

1995 – 2017

Met de S150-generatie had Toyota zichzelf te ver vervreemd met waar de Toyota Crown eigenlijk voor stond. Je kan het eigenlijk wel een beetje vergelijken met de Mercedes-Benz G-Klasse.

De Crowns werden zo luxe, snel en groot dat de oorspronkelijke markt, de taxibranche in dit geval, geen interesse meer had in de auto. Met de Toyota Crown Sedan (ook wel Crown Comfort genoemd) had Toyota een auto specifiek voor deze markt. In 1982 kwam er een 2.4 liter turbodiesel.

Toyota Crown (S160 en S170)

1999 – 2003

In 1999 zitten we inmiddels op generatie nummer 11. Het recept is grotendeels gelijk. Dus een grote sedan of stationwagon (geen Hardtop-variant dit keer) met een zes-in-lijn en achterwielaandrijving. Je kon beide carrosserievarianten krijgen in twee smaakjes: Majesta (Luxe) of Athlete (sportief).

Qua motoren was er nu een 1JZ-GTE leverbaar, een bijzonder krachtige 2.5 liter zes-in-lijn met turbo. Ook bijzonder: voor het eerst was er een hybride-versie! Dat was dan de 3.0 motor met een elektromotor ter assistentie.

Deze kon je enkel als luxe Royal krijgen. Wij willen graag een Crown Wagon Athlete aan de Autoblog Garage toevoegen.

Toyota Crown (S180)

2003 – 2008

Grote veranderingen met de S180-generatie die in 2003 verschijnt. Dat is dan al de twaalfde generatie. Ten eerste de styling. Dat is nu wel erg ‘Lexus-light’. In technisch opzicht verandert er ook een hoop, want de zes-in-lijnmotoren zijn vervangen door V6’en.

Wel is er keuze in slagvolume: 2.5, 3.0 en 3.5 liter. Er is nu geen verschil meer in maatvoering tussen de motoren (eigenlijk bizar dat dat wel het geval was). Alle Crowns zijn nu precies 4,86 meter lang, die wielbasis groeide met zeven centimeter.

Voor Japanse klanten die nog willen genieten van belastingvoordelen is de Crown Sedan nog gewoon in productie. Voor het eerst vierwielaandrijving leverbaar. Van de S180-generatie is géén stationwagon meer.

Toyota houdt het oude model nog in productie voor de klanten die per sé een nieuwe Estate willen (met lijnmotoren!).

Toyota Crown (S200)

2008 -2012

In 2008 groeit de Crown met een heuse centimeter. Er is nu ook weer een V8, ditmaal de 4.6 1UR-FSE die wij kennen uit de Lexus LS460. Daarnaast komt er nog een Lexus-aandrijflijn leverbaar, de 3.5 V6 met elektromotor uit de GS540h komt ook in de Crown.

Er is nu geen stationwagon meer leverbaar, ook niet van een oude generatie. Daarvoor moet je naar de Toyota Alphard uitwijken (een grote luxe MPV). Ondanks de erg behoudende styling, is het een zeer innovatieve auto.

De twaalfde generatie Crown kent een hoop noviteiten. Denk aan actieve ophanging dat samenwerkt met GPS om zo het onderstel aan te passen op het type wegdek. Of wat dacht je van Active Noise Cancellation? Ook mogelijk op deze Crown.

Toyota Crown (S210)

2012 – 2018

De veertiende generatie arriveert in 2012. Er is nu weer een versie met lange wielbasis, die alleen in China verkocht wordt. Bijzonder is de komst van een zeer kleine motor.

De 2.0 turbomotor komt beschikbaar en wordt gekoppeld aan een achttraps automaat. Het idee erachter is dat je zo voldoende prestaties hebt met een aangenaam verbruik. Iets minder prestaties maar een betere verbruik is mogelijk met de 2.5 Hybrid.

Toyota Crown (S220)

2018 – heden

Ja joh, generatie nummer vijftien komt in 2018. Deze staat op een compleet nieuw platform, het TNGA-GA-L-platform waar de Toyota Mirai en Lexus LS ook op staan. Het zuinige aspect wordt in 2018 alleen maar belangrijker.

De Crown is er dan namelijk alleen met zuinige en verantwoorde motoren. De focus ligt op hybride-aandrijflijnen. Je kunt de 2.5 viercilinder of 3.5 V6 combineren met een elektromotor. Als je dat niet wil, is de enige mogelijkheid een 2.0 turbo viercilinder.

Toyota Crown (S230)

2023 – en verder!

De nieuwste generatie Crown werd dus onlangs onthuld. Dat is dus geen lange looptijd voor de vorige generatie. De nieuwe generatie Crown staat op het GA-K-platform dat wij kennen van de Camry.

Dat betekent dat de Crown een motor heeft die overdwars is geplaatst. Deze motoren zijn nu ook altijd een viercilinder, er zijn geen zescilinders meer.

Er zijn nu vier verschillende carrosserievormen: sedan (feitelijk een Mirai met benzinemotor), crossover, een (crossover) stationwagon (stiekem ook een crossover) en Sport (ja, stiekem nog een crossover). Kortom, voor de liefhebber van crossovers is er voldoende keuze!

