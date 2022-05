Unieke Ferrari SP48 Unica is helemaal officieel!

De Unica oase! Deze unieke Ferrari SP48 Unica is – je raadt het al – officieel. En uniek!

Bij Ferrari is er vanwege de vele configuratie-mogelijkheden bijna altijd sprake van een unieke auto. Toch zijn er diverse manieren bij Ferrari om jouw auto net eventjes anders te maken dan die van de buurman en de sportschoolhouder op de hoek.

Als je een hele trouwe Ferrari-klant bent, mag je van hen een bijzondere gelimiteerd model kopen. Voor de echte ambassadeurs kan Ferrari in schaarse gevallen een bijzondere wagen voor je bouwen. De unieke Ferrari SP48 Unica is zo’n auto.

Doorontwikkeling

De basis is de Ferrari F8 Tributo. Dat is op zijn beurt een doorontwikkeling van de Ferrari 488 GTB, wat dan weer een vernieuwde Ferrari 458 Italia is. De basis van de auto is dus inmiddels 12 jaar oud, maar maakt dat uit? Nee, goed is goed. De Ferrari SP48 Unica is net ietsje anders, maar het design is compleet afwijkend. Zelfs de gehele aerodynamica is opnieuw ontwikkeld.

De luchtinlaten, koplampen en grille zijn totaal anders. Dit was mede mogelijk dankzij gebruik van ‘procedureel-parametrische modellering technieken’. Waar het op neer komt is dat ze veel prototype-werk al in 3D konden doen, waardoor Ferrari er ook eerder mee kon testen.

Design unieke Ferrari SP48 Unica

De Ferrari SP48 Unica ziet eruit als een schitterende auto. Het zou zo de opvolger kunnen zijn van de F8 Tributo en dan hadden we het ook geloofd. Met name schuin van boven/achteren is is het een beauty. De voorzijde is wel eventjes wennen.

In technisch opzicht is deze -one-off een F8 Tributo. Dat houdt in dat de 3.902 cc metende V8 met twee turbo’s goed is voor 720 pk aan vermogen en 770 Nm aan koppel. Qua prestaties zal de SP48 niet veel afwijken. Voor de context: van 0-100 km/u accelereren duurt slechts 2,9 seconden en de topsnelheid is ‘minimaal’ 340 km/u.

De prijs van de unieke Ferrari SP48 Unica is onbekend, maar aangezien het een one-off is, zal deze stratosferisch zijn. Maar ja, dan heb je dus wel even mooi een Ferrari in de collectie die een de buurvrouw niet heeft.

