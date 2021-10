Zien Honda’s er straks uit als Tesla Cybertrucks?

Als we de nieuwste concept cars van Honda zien hebben we het vermoeden dat ze heel goed naar de Tesla Cybertruck hebben gekeken.

Je kunt vinden van Elon Musk wat je wilt, maar Tesla is een van de meest invloedrijke automerken van de laatste decennia. En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Op veel gebieden heeft de revolutionaire aanpak van Tesla navolging gekregen.

Waarin Tesla echter nog niet veel navolging heeft gekregen is het design. Dat heeft er alles mee te maken dat het design van de Tesla Model S en Model 3 lang niet zo baanbrekend was als de techniek. Sterker nog: het design is vrij generiek.

Dat Tesla ook op designgebied revolutionair kan zijn bewees Elon Musk echter met de Cybertruck. Hij verraste vriend en vijand met een pick-up zoals we nog nooit gezien hadden. Een bijzonder gewaagd ontwerp, die toch een schot in de roos bleek te zijn.

Het lijkt erop dat Tesla nu ook op designgebied navolging begint te krijgen. Honda laat vandaag namelijk drie nieuwe concept cars zien, die qua designtaal heel sterk doen denken aan de Cybertruck. De kaarsrechte lijnen, vlijmscherpe hoeken, de koplampen, de kleurstelling: de Honda-ontwerpers hebben gewoon schaamteloos af zitten te kijken bij Tesla.

Aan de namen van de concept cars is ook niet al te veel fantasie te pas gekomen: ze heten respectievelijk e:N SUV Concept, e:N GT Concept en e:N Coupé Concept. Honda liet deze concepts zien tijdens het ontvouwen van hun elektrificatieplannen voor China. Daar zullen ze niet moeilijk doen over kopieergedrag, dat scheelt.

De elektrische concept cars zijn dus in de eerste plaats een voorbode voor wat er komen gaat in China. De auto’s zijn niet alleen bedoeld voor de Chinese markt, maar worden daar ook gebouwd.

Dat is natuurlijk een ‘ver van ons bed’-verhaal, maar Honda laat weten dat ze van daaruit ook geëxporteerd zullen worden. Wie weet komen de Cybertruck-Honda’s straks dus ook onze kant op.