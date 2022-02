Wees niet bang, Volvo XC90 op benzine verdwijnt niet zomaar

Volvo blijft de reguliere XC90 zoals we die kennen nog wel even aanbieden, ondanks het feit dat er een elektrische variant komt.

Volvo heeft de ambitie om, net als vele andere automerken, op de korte termijn volledig elektrisch te gaan. Daar zijn veel (nieuwe) modellen voor nodig. Maar dit betekent niet automatisch dat elektrische modellen de bestaande auto’s meteen vervangt. Ze worden in eerste instantie naast elkaar verkocht. Dat is ook het geval met de Volvo XC90.

Volvo XC90 2021

Op zich is dit niets nieuws. Audi hanteert eenzelfde principe met een aankomende elektrische A6, terwijl de reguliere A6 blijft bestaan. De Volvo XC90 zoals we die kennen blijft ook nog de komende jaren verkocht worden, terwijl later dit jaar een geheel nieuwe elektrische XC90 verschijnt. Dat heeft Volvo CEO Hakan Samuelsson tegenover Automotive News Europe bekendgemaakt.

Op deze manier hebben klanten nog wat te kiezen. Bovendien is de XC90 op benzine nog niet oud genoeg om zomaar weg te doen. Kortom, de SUV van Volvo zal uitgefaseerd worden zoals het gebruikelijk is in de industrie. En moet niet opeens plaatsmaken voor de elektrische variant. Volvo verkoopt de modellen gewoon naast elkaar.

Een verschil is wel dat de auto’s elkaar niet zien. In de zin van productie. De XC90 (niet elektrisch) rolt van de band in Zweden. De elektrische zal straks geproduceerd worden in de Amerikaanse fabriek van Volvo in South Carolina.