Verbeterde actieradius Jaguar I-PACE, gratis update bij dealer

Dat is mooi meegenomen.

Het fijne aan elektrische auto’s is dat autofabrikanten makkelijker achteraf dingen in kunnen programmeren. Meer dan ooit tevoren is een EV immers een rijdende computer met een accupakket en elektromotoren. Je ziet dat Tesla achteraf via WiFi updates uitgerold om zijn auto’s beter te maken en de traditionele autofabrikanten zullen op vergelijkbare wijze volgen met het aanbieden van updates.

Zo komt Jaguar vandaag met goed nieuws voor de I-PACE. De actieradius van de crossover is met 8 procent toegenomen. Jaguar zegt dit te danken aan de ontwikkelingen van de I-PACE eTROPHY, de raceversie van de elektrische auto. De toegenomen actieradius heeft te maken met verbeteringen aan het batterijmanagement, thermische systemen en koppelverdeling van het AWD-systeem.

Het slechte nieuws is dat de update voor bestaande I-PACE rijders niet via WiFi thuis of onderweg te downloaden is. Het goede nieuws is dat Jaguar de update kosteloos voor je zal uitvoeren bij de dealer. De update heeft enkel en alleen met de software te maken. Qua hardware hoeven er geen maatregelen genomen te worden. Overigens blijft de vastgestelde actieradius van 470 km (WLTP) hetzelfde als voorheen. Jaguar zegt dat de acht procent winst met name een verbetering is in de praktijk.