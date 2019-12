Zo maak je een afgetrapte Lancia Delta Integrale weer mooi

Dankzij Mopar.

Een mooie Lancia Delta Integrale op de kop tikken voor een leuk zakcentje is er niet meer bij. Een fraai exemplaar is tegenwoordig grof geld waard. Misschien een afgeragde Delta op de kop tikken en deze zelf maar opknappen? Over onderdelen hoef je je in elk geval geen zorgen meer te maken.

FCA en Mopar hebben bekendgemaakt originele onderdelen voor de Delta Integrale en de Delta Integrale Evoluzione via de Heritage HUB aan te bieden. Dit is een aparte faciliteit waar klassieke modellen die vallen onder de huidige FCA-merken de liefde krijgen die ze verdienen. Met het nieuwe ‘Heritage Parts’ gaan FCA en Mopar onderdelen van oude modellen opnieuw aanbieden. Het eerste model is de Lancia Delta Integrale.

De eerste beschikbare onderdelen betreffen een voor- en achterbumper van de Delta Integrale. De onderdelen kun je online bestellen via de webshop van Mopar. Ze worden door FCA en Mopar gemaakt aan de hand van originele mallen en ongespoten bezorgd. De prijzen voor de onderdelen check je hieronder.

Lancia Delta HF Integrale, voorbumper (p/n 82445937), € 1,300 + VAT

Lancia Delta HF Integrale, achterbumper (p/n 82445936), € 1,150 + VAT

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, voorbumper (p/n 176978599), € 1,300 + VAT

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, achterbumper (p/n 176971999), € 1,150 + VAT

De verwachting is dat het aantal onderdelen uitgebreid zal worden. FCA en Mopar hebben het concept mooi afgekeken van onder meer Nissan. Je kunt bij de Japanse autofabrikant terecht voor originele onderdelen van onder meer oude Skylines.