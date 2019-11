Verbeterde actieradius voor de Audi e-tron

Langer doorblaffen op een volle lading.

Audi heeft e-tron van een technische update voorzien. Dankzij aanpassingen aan de hardware én software stelt de Duitse autobouwer dat beide varianten van de e-tron (50 en 55) er 25 kilometer bij hebben gekregen. Wie al een e-tron bezit valt buiten de boot. Het is helaas niet zo dat je naar de dealer kunt gaan voor een update van je elektrische Audi.

Het topmodel, de e-tron 55, kan nu tot 436 kilometer ver komen op een volle lading. Audi zegt deze verbetering voor elkaar te hebben gekregen door een aanpassing door te voeren aan de remmen. Er zit een nieuwe wiel rem op de e-tron wat heeft geresulteerd in minder restremkoppel. Dit is een ongewenste frictie tussen de remschijf en de remblokken. De frictie heeft weer invloed op de actieradius. Naast de nieuwe wiel rem is de software van de elektrische SUV verder geoptimaliseerd. Derde puntje van verbetering heeft betrekking op de koeling. Het computersysteem dat over de koeling gaat is efficiënter afgesteld. Nu is er minder kracht vanuit het systeem nodig om de accu’s koel te houden.

In het voorjaar van 2020 krijgt de e-tron er een broertje bij in vorm van de e-tron Sportback. Ook deze EV komt er in twee varianten. Het gaat hier om de e-tron Sportback 50 quattro en de e-tron Sportback 55 quattro.