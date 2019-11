‘BMW voor rechter om diefstal hybride techniek’

Dit is er aan de hand.

Kijken over de schutting hoe anderen het doen en vervolgens dezelfde technologie toepassen. Het is een stuk goedkoper dan je eigen R&D money’s erop stukslaan, maar als je gesnapt wordt ben je het haasje. Het is op dit moment nog niet bewezen dat BMW dergelijke praktijken uitvoert, maar het automerk komt wel voor de rechter te staan wegens zo’n aanklacht.

Paice, een Amerikaans bedrijf dat hybride systemen ontwikkelt, heeft BMW voor de rechter gedaagd. De firma stelt dat het Duitse automerk hun hybride technologie heeft gestolen. Zonder credit te geven aan Paice, en dus zonder een cent betaald te hebben voor een licentie, is de technologie van dit bedrijf toegepast op de 330e iPerformance, 530e iPerformance, 750e xDrive iPerformance, i8 Roadster en de MINI Countryman plug-in hybride.

Het is niet de eerste keer dat Paice een autofabrikant voor de rechter sleept. In het verleden kregen ook Ford, Kia, Hyundai en Toyota met de firma te maken. In alle gevallen stelde de rechter Paice in het gelijk. Dat ziet er niet goed uit voor BMW.

BMW informeerde bij Paice over de hybride technologie die ze gebruiken. Vervolgens ontwikkelde het automerk een systeem dat sterk lijkt op de techniek van Paice. Diefstal, zeggen de Amerikanen. Wat hen betreft had BMW een licentie bij Paice moeten afnemen. Nu is de technologie, volgens het bedrijf, nonchalant gekopiëerd. (via Automotive News Europe)