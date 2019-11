Officieel: De Audi e-tron krijgt coupé-broertje

Je kan straks verder rijden in een minder praktische auto.

Heb jij altijd al een Audi e-tron willen kopen, maar vond je hem net iets te… praktisch? Dan is er vanavond goed nieuws overgewaaid vanuit Los Angeles. Audi heeft daar namelijk de e-tron Sportback gepresenteerd, de eerste elektrische SUV Coupé van het bedrijf.

Dat betekent de basis van de e-tron, maar dan minder hoofdruimte, minder kofferbakruimte en – als je het ons vraagt – vreemdere proporties. Okay, is er dan niks positiefs te melden over de Sportback? Jawel, want de verlaagde daklijn glijdt wat beter door de lucht. De Sportback heeft een Cw-waarde van 0,25, in plaats van 0,27 bij de originele e-tron. Die verlaagde luchtweerstand zien we terug in de specs; de nieuwe Audi kan namelijk verder op een acculading.

De Sportback wordt geleverd in twee motorversies: een 55 quattro met een vermogen van 265 kW en een koppel van 561 Nm en de 50 quattro met een vermogen van 230 kW en een koppel van 540 Nm. Komen deze cijfers je bekend voor? Dat kan kloppen, het zijn namelijk dezelfde pakketten als bij de reguliere e-tron. De 55 quattro kan maximaal 446 km rijden per lading, de 50 quattro haalt 347 kilometer. Beide cijfers zijn net geen 50 km meer dan de e-tron en gebaseerd op de WLTP-norm.

Gek genoeg zijn de 0-60-tijden niet sneller. De 55 quattro e-tron haalt de 100 km/u in 5,5 seconden, terwijl de Sportback daar 5,7 seconden voor nodig heeft. Dat is overigens wel in boost-modus, dan krijgen de elektrische motoren 300 kW en 664 Nm aan koppel mee. In de normale modus duurt het 6,6 seconden om de 100 km/u aan te tikken. De Sportback 50 quattro heeft geen boost-modus en 6,8 seconden nodig om de 100 km/u te halen. De Sportback 50 quattro is op de Duitse snelweg overigens wat minder rap dan zijn grotere broer en heeft een topsnelheid van 190 km/u. De 55 quattro mag nog 10 km/u sneller.

Opvallend: Audi zegt maar weinig over de sportieve aspecten van de Sportback. Natuurlijk, het bedrijf gebruikt marketingtermen als ‘de kracht van een SUV met de elegante trekken van een coupé’, maar of de Sportback anders is afgesteld, is niet duidelijk. Waar Audi het wél over heeft, zijn de koplampen. Deze zijn voor Audi namelijk nieuw. De Sportback krijgt digitale matrix LED-koplampen mee, die werken met een miljoen kleine spiegeltjes die tot vijfduizend keer per seconde kunnen bewegen. Daardoor moet verlichting in hoge resolutie mogelijk zijn, ‘die letterlijk meebeweegt met de auto’. Goed, ik zal het wel zien als ze me verblinden via mijn achteruitkijkspiegel.

Nog drie laatste cijfers: de Sportback betekent 2,2 centimeter minder hoofdruimte voor de mensen die achterin zitten en een kofferbakinhoud van 615 liter. Hier komt ruim duizend liter bij als de achterbank is neergeklapt. Een prijs voor de Sportback geeft Audi nog niet, wel zegt het bedrijf dat de introductie gepland staat voor het voorjaar van 2020. En dat kopers kunnen kiezen voor het S-line-pakket, met onder meer 20-inch-lichtmetalenvelgen, andere bumpers en meegespoten onderdelen van de buitenkant.