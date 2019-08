Audi introduceert nieuwe variant van de e-tron

En deze gaat mogelijk voordeliger worden.

Op dit moment is de volledig elektrische Audi e-tron in één smaak te verkrijgen. Namelijk de e-tron 55 quattro met 300 kW vermogen en 664 Nm koppel. Dit model heeft en opgegeven bereik van 400 kilometer.

Vanaf het begin was al duidelijk dat Audi meer varianten in de pijplijn had voor de e-tron en nu is het moment daar. De Duitse autobouwer introduceert eind dit jaar de e-tron 50 quattro. Deze variant heeft twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 230 kW en een koppel van 540 Nm. De Audi beschikt over een 71 kWh accu en het bereik komt neer op 300 kilometer.

Wat de nieuwe variant moet gaan kosten is nog niet bekend. Gezien de mindere prestaties in vergelijking met de 55 quattro is het aannemelijk dat de 50 quattro enkele duizenden euro’s goedkoper zal zijn, wat de instapprijs van de Audi e-tron verlaagd. De 50 quattro doet 0-100 km/u in zeven seconden en de top ligt op 190 km/u.

De Audi e-tron 50 quattro kan tot 120 kW laden. Een alternatief is laden met wisselstroom (AC). Bij een laadcapaciteit van 11 kW duurt dit ongeveer zeven uur. Voor thuis opladen is de elektrische auto standaard uitgerust met een mobiel oplaadsysteem. Het ondersteunt een laadcapaciteit tot 11 kW bij aansluiting op een industrieel stopcontact van 400 volt. Tot 2,3 kW is mogelijk met een 230 volt stopcontact.

De prijzen en specificaties van deze nieuwe uitvoering worden in augustus bekendgemaakt.