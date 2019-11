Dit is de vervanger van Robert Kubica bij Williams

Deze meneer krijgt het tweede zitje bij Formule 1-team Williams volgend jaar.

Williams a.k.a. de hekkensluiters a.k.a. dat team dat heel vroeger zeer competitief was, heeft bekendgemaakt wie volgend jaar het stoeltje Robert Kubica gaat krijgen. Het leek zo mooi allemaal. Na jaren afwezig te zijn in de autosport naar aanleiding van een ongeluk in de rallysport wist Kubica een stoeltje te bemachtigen bij Williams.

Het was uiteindelijk een flop van jewelste. De Poolse coureur reed steevast achteraan en de resultaten van Williams zijn dit jaar nu niet bepaald om over naar huis te schrijven. En dan drukken we ons nog zacht uit. Kubica verdwijnt van het F1-toneel en vandaag heeft Williams bekendgemaakt wie het stoeltje van de Pool gaat overnemen.

De eer is aan de 24-jarige Nicholas Latifi. Deze Canadese coureur is momenteel actief in de Formule 2 en staat tweede in het kampioenschap, achter F2-kampioen Nederlander Nyck de Vries. Van bijna helemaal vooraan rijden in de F2 zal Latifi in 2020 moeten wennen aan achteraan rijden in de F1.

Latifi is de tweede rijder bij Williams, naast teamgenoot George Russell. De keuze voor de coureur is niet zo vreemd: hij is al reserverijder bij het Formule 1-team. Daarmee is de auto van Williams geen geheim voor de Canadees. Latifi heeft dit F1-seizoen al zes vrije trainingen gereden in de F1-auto van Williams.