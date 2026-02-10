Verdien knaken met je oude BMW diesel!

Als eigenaar van een BMW diesel kun je potentieel een leuk bedragje opstrijken.

De diesel is praktisch dood en begraven, met een marktaandeel van welgeteld 1% in Nederland. Bedankt Volkswagen! Toch moeten we niet alleen Volkswagen de schuld geven. Zij waren zeker niet de enige boosdoener. Zo’n beetje alle grote Europese fabrikanten waren aan het sjoemelen. Zo ook ons aller favoriete merk, BMW.

BMW voor de rechter

Diesel Emissions Justice heeft het er maar druk mee. Deze Nederlandse stichting sleepte al diverse autofabrikanten voor de rechter en nu is BMW aan de beurt. Volgens Emissions Justice heeft BMW op grote schaal sjoemelsoftware gebruikt.

De stichting eist nu rechtvaardigheid voor het grote onrecht dat de kopers is aangedaan. Je kunt je wel afvragen in hoeverre de consument nu echt gedupeerd is. BMW hield vooral de instanties voor het lapje. Maar begrijp ons niet verkeerd: we willen verder niks goed praten.

Schadevergoeding

Enfin, Emissions Justice eist dus een schadevergoeding voor de klanten. Volgens hen gaat het om meer dan 100.000 auto’s in Nederland, gebouwd tussen 2009 en 2019. Via Dieselgate.com kun je checken of jouw auto daar toevallig ook onder valt.

We hebben voor de grap even een willekeurig kenteken van een BMW diesel ingevoerd. Dan krijg je te zien dat je kans maakt op een compensatie tot wel €6.000. Dat zijn veel BMW diesels niet eens waard, maar hè, dat is ook deels de schuld van dieselgate.

Hoeveel schadevergoeding je daadwerkelijk krijgt moet nog bepaald worden. De rechtszaak is immers nog niet geweest. Er is wel een precedent: de Amsterdamse rechtbank oordeelde eerder dat kopers van een nieuwe Volkswagen-sjoemeldiesel recht hebben op minimaal €3.000. Tweedehands kopers kunnen rekenen op minstens €1.500.

Foto: BMW M550d, gespot door @bartsmid