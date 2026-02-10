F1-coureur rijdt auto van ruim 300.000 euro (!) in de prak, ontloopt nipt grote problemen

De professioneel autobestuurder raakte niet gewond bij het eenzijdige ongeluk.

Kennelijk vinden de F1-coureurs het in de nieuwe auto’s lastig om van hun plek te komen. Daarom voorspellen we veel startcrashes in het nieuwe F1-seizoen. Andrea Kimi Antonelli trapt het botsgala alvast af door op de openbare weg te crashen.

Het ongeluk vond afgelopen zaterdag plaats, ergens in San Marino. Er raakten geen andere auto’s betrokken bij het ongeluk. Antonelli kan de schuld dus niet bij een Italiaanse wegmisbruiker neerleggen. Volgens de politie raakt Antonelli de vangrail alvorens de auto tot stilstand kwam. De negentienjarige Italiaan is gelukkig volledig ongedeerd van het ongeluk weg kunnen lopen. Hij heeft zelfs zelf de politie gebeld om hulp te vragen.

De gecrashte auto

Geen fysiek letsel voor Antonelli dus, waar we natuurlijk allemaal blij mee zijn. Het ego van de Mercedes-coureur zou wel eens een deukje kunnen oplopen door de klap. De professioneel stuurman reed namelijk in zijn gloedjenieuwe Mercedes-AMG GT63 Motorsport Collectors Edition.

Extra zuur voor Antonelli: AMG bouwde maar 200 exemplaren van de de speciale GT. Ze gingen ieder voor 328.667 euro per stuk. De AMG-straatauto met F1-kleurstelling komt uit 2024 en heeft een 612 pk sterke 4,0-liter biturbo-V8.

Antonelli komt met de schrik vrij

Mercedes plaatste kortgeleden nog doodleuk een set foto’s van Antonelli met zijn nieuwe aanwinst. De post kwam op 6 februari op het internet. Een dag later lag de AMG GT in de vangrail. De Italiaanse coureur heeft de auto al even in bezit, maar mag er in zijn thuisland niet mee rijden.

In Italië moet je drie jaar je rijbewijs hebben voordat je in auto’s mag rijden met meer dan 75 kW (102 pk) aan vermogen. Ja, ook als je Andrea Kimi Antonelli heet mag je nog niet in een Fiat Multipla rijden omdat ie teveel power heeft. Wellicht dat hij daarom is uitgeweken naar San Marino.

Gelukkig voor Antonelli gebeurde het ongeluk binnen deze landsgrenzen. Was hij gepakt in Italië, dan riskeerde hij een geldboete tot 660 euro (zal hem niet veel doen) of een rijbewijsschorsing tot 8 maanden. Hoe dan ook: erg lullig voor de talentvolle F1-coureur.