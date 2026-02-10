Dit is de eerste betaalbare EV met 800-volttechniek van Nederland!

Een oude bekende krijgt nieuwe techniek.

Na het jatten van de koplampen gaat BYD verder met het dieven bij Lamborghini. De Italiaanse supercarfabrikant gebruikt de afkorting Evo voor verbeterde modellen die een ‘evolutie’ zijn op het beginmodel. BYD doet nu precies hetzelfde met het model waarmee ze voet aan wal zetten in Nederland. Dit is de BYD Atto 3 EVO.

De belangrijkste evolutie van de Atto 3 heb je al gelezen: zijn 800-volt architectuur. Hier komt de EV aan doordat de EVO is gebouwd op een doorontwikkelde variant van het e-Platform 3.0 van BYD. Je verwacht nu misschien laadvermogens van 400 kW en een 10-80-procent-vol-tijd van een habbekrats, maar dat lukt de Atto 3 helaas niet.

Specificaties

Opladen gaat met maximaal 220 kW, wat acceptabel is, maar wel wat tegenvalt voor 800-V. Lukt dit, dan zou je batterij binnen 25 minuten van 10 naar 80 procent kunnen opladen. Wederom, prima, maar je verwacht toch meer.

De nieuwe basis levert wel voldoende vermogen aan de aandrijflijn. Je kunt kiezen uit twee uitvoeringen: de Design met achterwielaandrijving en de Excellence AWD. De instapper met RWD krijgt één 313 pk en 380 Nm sterke elektromotor die goed is voor een 0-100-tijd van 5,5 seconden. Je kunt hier maximaal 510 kilometer (WLTP) mee rijden aan een stuk.

De vierwielaangedreven BYD Atto 3 EVO krijgt twee elektromotoren die samen 449 pk en 560 Nm produceren. Dat moet genoeg zijn voor het boodschappen-EV’tje van moeder de vrouw. In 3,9 seconden zit je aan de 100. De WLTP-range kakt wel in naar 470 kilometer. Trekken kan in beide gevallen tot 1.500 kilo en je kunt externe apparaten stroom geven middels V2L-laden.

Qua rijden blijft de Atto 3 hoogst waarschijnlijk even basaal, al heeft BYD wel een kleine aanpassing gedaan aan het onderstel. De achterwielophanging bestaat nu uit vijf draag- en reactiearmen per wiel in plaats van vier.

Zelfde afmetingen, meer ruimte

Binnenin wist BYD nog wat ruimte te vinden om de kofferruimte 50 liter te laten groeien naar 490 liter (1.360 liter wanneer de achterbank naar beneden is). De frunk biedt nog eens 101 liter aan boodschappenruimte. Verder vind je in het interieur een 8,8-inch bestuurdersdisplay en een 15,6-inch middenscherm met Google-software zodat je gebruik kunt maken van onder andere Google Maps, Google Play Store en Google Assistent.

Prijs van de BYD Atto 3 EVO

Doorgaans brengen dit soort grote updates een kleine stijging in de prijs met zich mee. BYD weet de verleiding te weerstaan en houdt de prijs Atto 3 zoals die was voor de komst van de EVO. Je betaalt tenminste 40.990 euro voor de RWD Design-uitvoering. De topper met AWD gaat voor minimaal 43.990 euro.

Tesla Model Y RWD (300 pk, 534 km range): 39.990 euro

Volvo EX30 Core Single Motor Extended Range (272 pk, 474 km range): 39.995 euro

BYD Atto 3 EVO Design RWD (313 pk, 510 km range): 40.990 euro

Hyundai Ioniq 5 Style ( 170 pk, 440 km range): 42.995 euro

Skoda Elroq 85 Business Edition (286 pk, 571 km range): 43.990 euro

BYD Atto 3 EVO Excellende AWD (449 pk, 470 km range): 43.990 euro

De grote rivaal van BYD blijft Tesla. Als we het aanbod van de nieuwe Atto 3 vergelijken met de Model Y Standard (die geen Model Y Standard meer heet), liggen de twee heel dicht bij elkaar. Het verschil is 1.000 euro, 13 pk en 24 kilometer range. Het komt dus aan op het volgende: leg je liever uit waarom je een Tesla hebt of een BYD?

De nieuwe BYD Atto 3 EVO staat dit voorjaar in de showroom. In de tussentijd wachten wij nog op een BYD Seal Spyder, Dolphin SVJ en een Tang Performante.