Vergeet crossovers, stations zijn terug van weggeweest

En dat is een positieve ontwikkeling.

Geregeld komen trends en gewoontes uit andere landen overwaaien naar Europa. Opeens moeten we hier Halloween gaan vieren en dat soort onzin. Soms brengt het overwaaien van zulke gewoontes en trends wel iets goeds met zich mee. Zo gaat het goed met de verkoop van stations in de Verenigde Staten. Gaan we hier in Europa nu ook kappen met die achterlijke crossover- en SUV-trend?

De verkoop van stations in de Verenigde Staten is met 29 procent toegenomen in vergelijking met vijf jaar geleden, aldus Bloomberg. In 2013 vonden 164.100 stations een bestemming bij de Amerikaan. In 2018 ging het om 211.600 verkopen. Vooral rijkere Amerikanen zien de stationwagen als een origineel alternatief op de SUV. In de VS heb je immers voor een appel en een ei een SUV of pickup op de stoep. Met een station ben je meer onderscheidend.

Het aanbod van de station is in de VS niet heel groot te noemen. Zeker in vergelijking met Europa. Een performancestation als de Audi RS 6 Avant kun je bijvoorbeeld in de VS niet krijgen. Gelukkig voor de Amerikanen is het aanbod wel groeiende. Volvo kwam bijvoorbeeld met de V90 en daar komt binnenkort de V60 bij. Dan zijn er nog de Volkswagen Golf SportWagon, de Buick Regal TourX, de Jaguar XF Sportbrake, de Porsche Panamera en de drie Duitse merken Audi, BMW, Mercedes en hun stations.

Er moet wel een kleine kanttekening worden geplaatst bij het Amerikaanse hosanna-bericht. Zo was 2017 een piekjaar voor de stationverkoop in de VS. In 2018 werden 26.000 minder stations verkocht in vergelijking met 2017. Dit jaar moet uitwijzen of stations inderdaad de harten van de (rijkere) Amerikaan hebben veroverd. Mocht er eind dit jaar weer sprake zijn van een kleine daling, dan gaat het helaas de andere kant op. Wellicht dat de nieuwe V60 de verkopen weer een zetje in de rug kan geven.

Met dank aan Wesley voor de tip!