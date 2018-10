Dit is de minst foute RS6 van Europa

Maar hij is nog steeds niet stijlvol.

Ondergetekende heeft een beetje een haat-liefde relatie met de Audi RS6. In principe is het idee heel erg gaaf. Geef een onopvallende sedan of stationwagon een grote motor, terminaal onderstuur en veel luxe mee en je hebt een ideale auto voor de wintermaanden. Bij de eerste RS6 was het verschil in uiterlijk niet heel erg groot met de S6, maar het verschil in performance des te meer.

De derde generatie is nét uit productie en dat was een mega-hit. Het was een favoriete auto voor criminelen, plaatjesdraaiers, Autoblog-lezers, voetballers, celebrity’s-waarvan-het-onduidelijk-is-wat-hun-beroep-is, Youngtimer-handelaren én een verdwaalde snowboarder.

Dat succes is naar mijn mening meteen zijn makke. Het is namelijk geen onopvallende auto meer. Sterker nog, het is een statement. De RS6 is niet fraai, onopvallend en daardoor gaaf, maar loessoe, kraantje en waus. Geen idee wat die woorden betekenen, maar daardoor zien we de RS6 in de meest afgrijselijke wraps, met gare velgen, foute verbredingen en veel teveel uitlaten. En als dat niet het geval is, sta je naar een zwarte Audi RS6 te kijken. Een zwarte Audi RS6 is volgens @Jaapiyo de meest populaire auto op Autojunk. Maar gelukkig stuurde @dutchdriftking een tip met -eindelijk- een fraai uitgevoerde RS6.

Je moet ‘m even uit Duitsland halen, maar dan heb je wel wat. Deze RS6 is namelijk niet zo fout mogelijk uitgevoerd, maar juist wat klassieker. Dat doet de auto veel goed. Dit betekent wel dat de vorige eigenaar flink in de buidel heeft moeten tasten, want geen van de kleuren of houtsoorten is standaard. De exterieurkleur is ‘Verdant Green’ en het amaretto interieur zorgt voor een fraai contrast. De RS6 heeft god-zij-dank geen carbon interieur-delen. Dat was namelijk mogelijk, tegen betaling uiteraard. Dan heb je een loodzware auto, en doe je er stripjes carbon in. Verder lijkt het alsof de meeste opties zijn aangevinkt.

Helaas zijn de 21″ velgen gekozen. Deze zijn namelijk duurder en zijn gegoten, terwijl de standaardvelgen gesmeed zijn. Maar eerlijk is eerlijk, het misstaat niet. De auto moet nog een vrij stevige 95 mille kosten (exclusief import en BPM). Helemaal stijlvol is de auto nog steeds niet (het blijft een dikke Duitser), maar het kan er mee door. De advertentie kun je HIER bekijken.