Gelekt: de nieuwe Mercedes CLA

De kersverse sedan is hier op je scherm.

Met de komst van de A-klasse sedan én de CLA heeft Mercedes besloten twee sedans aan te bieden in het gamma. Een nieuwe keuze, want voorheen werd de CLA als een soort A-klasse sedan gezien. Met de 2019 CLA willen de Duitsers een ‘sportiever’ alternatief bieden op de A-klasse met een kontje.

Mercedes onderneemt een vergelijkbare strategie met de AMG GT 4 Door Coupé en de CLS. Beide auto’s komen als 53 AMG op de markt. De AMG GT is in dit verhaal de sportieve tegenhanger van de CLS. Dat is met de CLA en de A-klasse sedan precies hetzelfde. Het is wel even goed kijken, want de uiterlijke overeenkomsten zijn enorm.

De onthulling van de CLA staat gepland voor CES in Las Vegas. Via het Australische Redline is de auto echter al uitgelekt. De originele webpagina is inmiddels offline gehaald. Op de uitgelekte foto’s lijkt de daklijn iets scherper af te lopen in vergelijking met de A-klasse sedan. Het vooraanzicht heeft daarentegen veel overeenkomsten.

Het interieur oogt bekend en kennen we natuurlijk al van de A-klasse en de nieuwe B-klasse. Het model dat Mercedes heeft meegenomen naar de Amerikaanse gokstad is vermoedelijk een CLA250, met een tweeliter turbo viercilinder. Het vermogen komt uit op 224 pk en 350 Nm koppel. Het is afwachten op het persbericht van Mercedes op welke punten de CLA nu echt gaat verschillen van de A-klasse. De onthulling zal niet lang meer duren.

Check hieronder nog even de CLA én de A-klasse sedan. Een makkelijk punt van herkenning voor de CLA zijn de twee bulten op de motorkap.