Vergeet de M3, dit is de dikste powersedan van Marktplaats

Je hebt geen achterbank, maar je rijdt wel in de dikste sedan van Nederland.

Het blijft eeuwig zonde dat Jaguar nooit een XE R heeft uitgebracht. Natuurlijk, iedereen zou alsnog een M3 gekocht hebben, maar toch hadden we graag een M3-rivaal van Jaguar gezien. Uiteindelijk is er wel een hete versie van de XE gekomen, maar die was meteen zo extreem en zo duur dat het geen M3-concurrent meer was.

Dat maakt het wel een waanzinnig vet apparaat. Met de XE SV Project 8 is Jaguar helemaal los gegaan. Een dikke V8, een nog dikkere widebody en een taartschep achterop: niks aan deze auto is subtiel. Dit exemplaar heeft ook nog de optie ‘geen achterbank’ waarmee het helemaal een knotsgekke auto is.

Waar de V8 in de dikste Jags (de XKR-S en de F-Type R) 550 pk leverde, gingen ze met de Project 8 nog een stapje verder. In dit apparaat levert de supercharged V8 maar liefst 600 pk. En dat in een D-segment sedan.

De eigenaar van dit exemplaar dacht ‘als je gek doet, dan moet je het ook goed doen’ en bestelde zijn Project 8 daarom in gifgroen. Bovendien heeft deze auto het Track Pack, wat betekent: een rolkooi in plaats van een achterbank en carbon kuipstoelen voor.

Het is op de foto’s niet te zien, maar deze auto staat gewoon op Nederlands kenteken. Er staat slechts één ander exemplaar op kenteken. Dat is een iets minder opvallende Touring-uitvoering, zonder spoiler en zonder stickers. We schreven onlangs ook nog over een oranje Project 8, maar die staat niet op kenteken.

Dit groene exemplaar wordt nu aangeboden op Marktplaats, met 19.923 km op de klok. De auto kan voor €229.450 de jouwe zijn. Dat is niet heel veel minder dan de nieuwprijs: die bedroeg €251755.