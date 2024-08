Kies maar: een Project 7 of een Project 8?

Een Nederlandse dealer heeft zowel een Project 7 als een Project 8 staan, met een vergelijkbaar prijskaartje. Welke wordt het?

Misschien komt er nog een wederopstanding, maar op dit moment is Jaguar gewoon dood aan het bloeden. Dat is eeuwig zonde, want het merk heeft door de jaren heen talloze gave auto’s gebouwd. En daarvoor hoeven we helemaal niet ver terug in het verleden.

Nog niet zo heel lang geleden kwamen ze bijvoorbeeld met de Project 7 en de Project 8. Beide zeer bijzondere en tevens zeldzame auto’s. In Nederland zie je ze vrijwel nooit, maar een dealer in Oosterhout heeft er nu van allebei eentje staan. En de prijs is redelijk vergelijkbaar. Dat vraagt dus om een ‘Kies maar’-artikel!

Project 7

We zullen ze even één voor één aan jullie voorstellen, te beginnen met de F-Type Project 7. Deze auto was een hommage aan de D-Type, met de kenmerkende ‘bult’ (sorry, we weten even geen mooier woord) achter de bestuurder.

De Project 7 is eigenlijk ontworpen als een auto zonder dak en de voorruit is ook lager dan die van een normale F-Type. Toch heeft de Project 7 wel degelijk een dakje, al vergt het opzetten daarvan wel wat kampeerervaring.

Met 550 pk was de F-Type V8 al niet krap bemeten qua vermogen, maar de Project 7 doet er nog een schepje bovenop. Deze heeft 575 pk, terwijl de auto tegelijkertijd 85 kg lichter is dan een reguliere F-Type Roadster.

Dit exemplaar is uitgevoerd in een zeer toepasselijke kleur: British Racing Green. De auto komt van de eerste eigenaar, die de auto waarschijnlijk vooral zag als investering. De teller staat namelijk op 63 km.

Project 8

In 2017 kwam Jaguar wederom met een special edition: de XE SV Project 8. Aangezien er geen reguliere performance variant was van de XE, is het verschil met de standaard XE enorm. De Project 8 is voorzien van een mokerdikke carbon widebody en een grote taartschep achterop.

Bovendien ligt er onder de motorkap een dikke supercharged V8 met 600 pk, waarmee het de krachtigste Jaguar ooit is. Optioneel was de auto ook zonder achterbank leverbaar, maar gelukkig heeft dit exemplaar dat wel. Een sedan zonder achterbank is immers een beetje een raar idee.

Zo’n hardcore sportsedan hoort een fel kleurtje te hebben en dit exemplaar is dan ook uitgevoerd in Velocity Orange. Net als de Project 7 heeft ook deze auto nog maar weinig kilometers op de teller, namelijk 3.764.

Dan nu de prijskaartjes. Zowel de Project 7 als de Project 8 staat te koop bij Terlouw in Oosterhout, die er respectievelijk €249.995 en €229.995 voor wil hebben. De Project 8 is dus ietsje goedkoper, maar deze auto ook net iets minder zeldzaam (300 stuks vs. 250 stuks).

Enfin, die 20k meer of minder maakt in dit geval niet zoveel uit, dus zeg het maar: wordt het de Project 7 of toch de Project 8?