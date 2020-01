Jeep Renegade & Compass PHEV: dit kosten ze

Offroaden en toch stekkeren. Jeep heeft het voor je en dit moet je betalen.

Om een boze EU met uitdelende boetes te voorkomen moeten autofabrikanten er alles aan doen om die gemiddelde CO2 van het wagenpark naar beneden te schoppen. Uit een toverhoed een reeks elektrische auto’s schoppen is er niet bij, dus kunnen we de komende jaren veel plug-in hybrides verwachten. Ook van Jeep.

Vorig jaar kondigde het automerk de Renegade en Compass aan als 4xe. Ze staan deze zomer bij de dealer en nu is ook een prijs bekendgemaakt. Met de introductie komen beide modellen als First Edition op de markt. Enkele zaken die normaal gesproken een optie zijn komen standaard op zo’n First Edition.

We beginnen even bij het begin. Wat bieden die 4xe’s precies? De auto’s staan op een aandrijflijn die het mogelijk moet maken om 50 kilometer volledig elektrisch te rijden. Een 1.3 turbobenzinemotor drijft de voorwielen aan, terwijl een elektromotor de achterwielen voor zijn rekening neemt. Het systeemvermogen komt uit op 240 pk. De auto’s sprinten in zo’n zeven seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 130 km/u elektrisch, of 200 km/u met de benzinemotor ingeschakeld. De Jeeps komen met 5 jaar fabrieksgarantie (zonder kilometerlimiet) en op het accupakket zit 8 jaar garantie.

De First Edition komt met onder andere 19-inch velgen, elektrisch verstelbare stoelen, een 8.4-inch touchscreen met FCA’s UConnect en parkeerhulp met een camera. Er is keuze uit vijf kleuren: Carbon Black, Alpine White, Granite Crystal, Blue Shade en Sting Grey.

Daarnaast levert Jeep de First Editions met een Hybrid Wallbox. Afhankelijk van het aantal kW is de laadtijd 1,5 uur (7,4 kW) of 3,1 uur (3,6 kW). Met de eveneens meegeleverde Type-2 (Mennekes) laadkabel kun je onderweg laden.

Prijzen voor de PHEVS beginnen bij 43.990 euro voor de Renegade 4xe First Edition. De Compass 4xe First Edition kost je 47.990 euro. Daarmee zijn de auto’s fors duurder in vergelijking met de niet-hybride varianten. Daar staat tegenover dat je een klap meer vermogen krijgt. De krachtigste Renegade tot nu toe heeft 150 pk en kost 34.890 euro. De plug-in hybride Renegade is bijna 100 pk krachtiger.