Vergeet nou niet om je ruiten te krabben in de ochtend

Want als je wél vergeet je ruiten te krabben kan dat niet alleen heel gevaarlijk zijn, maar bovendien ook hartstikke duur…

Het is alsof de duvel ermee speelt, vind je niet? Gas en elektriciteit zijn zo goed als onbetaalbaar geworden en Koning Winter steekt zijn ijskoude kop op. Leuk voor mensen die van schaatsen houden, minder leuk voor de man (M/V/X) die de energierekening mag betalen.

En daarbij heeft de kou nog wat nadelen. Zo moet je -als je pech hebt- in de ochtend voor het wegrijden aan de slag met de krabber om je autoruiten ijsvrij te maken. En hoe vervelend dat klusje ook is, je kan het maar beter wél doen. En daar zijn meerdere redenen voor. 260 stuks om precies te zijn.

Vergeet niet je ruiten te krabben

De eerste van die 260 redenen is dat het gewoon levensgevaarlijk is als je vergeet om je ruiten te krabben. Waarom? Nou, da’s duidelijk toch? Je ziet geen moer door een bevroren ruit.

De andere 259 redenen zijn de euro’s die het je kost als de politie ziet dat jij bent vergeten je ruiten te krabben. De boete daarvoor bedraagt namelijk 250 euro. En als je na snel rekenen nu nog 9 redenen mist, dan kan dat kloppen. Bovenop die 250 piek komen ook nog 9 euro administratiekosten. Zo is het weer compleet.

Dus wat doen wij in de ochtend?

Juist. Wat wij deze koude periode in de ochtend allemaal netjes gaan doen, is het krabben van onze ruiten. Of beter gezegd; we maken onze ruiten ijsvrij. Scheelt je namelijk een heleboel ellende. Hoe? Dat lees je hier.

Oh ja, als je denkt dat je je ruiten het snelst schoon hebt door er kokend water overheen te gooien, hebben wij hier 1 tip. Doe het niet. Al zijn er genoeg filmpjes te zien waarop het wél goed gaat, raden wij het niet aan.

Tenzij je die guitige jongen van Carglass op bezoek wil. Dan wel natuurlijk!