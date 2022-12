Nieuw onderstel voor de goedkoopste BMW 130i

Na 230-duizend kilometer was het meer dan de hoogste tijd voor een nieuw onderstel voor de BMW 130i. Cobra Suspension in De Meern kon ons daar erg mooi mee helpen.

Anderhalf jaar geleden kochten Michael en ik de goedkoopste BMW 130i van Marktplaats. In 2021 waren we er niet zo druk mee, want meer dan een sessie op de rollenbank deden we eigenlijk niet. Zonde want de achterwielaangedreven einser is een ruwe diamant.

Dit jaar verbeteren we ons leven en in augustus kwam een OS Giken sperdifferentieel onder de BMW 130i (dank Hardeman Motorsport). Het maakt de 130i al een stuk leuker, maar we zijn er nog lang niet.

Nieuw onderstel voor de BMW 130i

Aangezien we niet meer geld van onze vrouwen mochten uitgeven de goedkoopste 130i van Marktplaats wilden kopen, was onze keuze beperkt. Iedere BMW met M-pakket is al gauw 30% duurder dan één zonder, dus we missen de dikkere bumpers (nog een actiepuntje) en hadden een lekker comfortabel onderstel.

En waar we schrijven comfortabel, bedoelen we zompig. Met het standaard onderstel staat de 130i behoorlijk hoog op zijn poten en de boel wil best een beetje overhellen. Het is ook zo dat onze einser 17 jaar geleden de fabriek uitrolde. In al die jaren is er (vrijwel) niets aan het onderstel gedaan, zeker de dempers zijn dan wel een beetje klaar.

Cobra EVO R voor de BMW 130i

Qua onderstellen is er een wereld te kiezen, waarbij je voor een paar honderd euro tot duizenden euro’s kan uitgeven. Wij wilden sowieso ook verlagen, dus alleen de schokdempers vervangen was geen optie. Met alleen een paar verlagingsveren zouden de bejaarde schokdempers het nog zwaarder krijgen. Eigenlijk ook geen optie dus.

Na overleg met Cobra Suspension kwamen uit op de Cobra EVO R. Een schroefset die 1-Wegs verstelbaar in 12 posities en waar monotube dempers worden gebruikt. Bij de meeste productieauto’s worden twintube dempers gebruikt, want die zijn een stuk goedkoper om te produceren. De monotube dempers hebben echter een grotere zuiger en zijn daardoor ondermeer sterker en kennen een meer consistente performance.

Voor het oog, maar ook voor het verbeteren van de prestaties mocht de 130i ook nog een stuk dichter bij het asfalt komen. Met de Cobra R schroefset kan je kiezen om te verlagen tussen 30 en 60mm. Onze 130i moet ook nog op de straat te rijden zijn, dus al te gek hebben we het niet gemaakt. We hebben gekozen om de voorkant 40mm te verlagen en de achterzijde 20mm. Origineel stond de einser 20mm achterover

Oerend hard?

Als je de 130i zo ziet staan, dan vrees je wellicht het ergste. Hij is een stuk lager en de standaard op comfort georiënteerde dempers zijn met het oud ijzer mee. Met sportief straatgebruik is het echt fantastisch: het rollen van de carrosserie is weg, het duiken bij aanremmen is verdwenen, het gevoel van controle is terug. Zoals verwacht is het voor sportief gebruik echt helemaal fantastisch.

We hebben er ook behoorlijk wat rondjes mee gedrift tijdens de Autoblog driftcursus. De montage van het sperdifferentieel hielp daar al enorm, maar ook het nieuwe onderstel voor de BMW 130i maakt een wereld van verschil. De koets blijft vlak en zeker in transities tussen bochten is de controle weer terug.

Een schroefset en comfort

Het heikele punt….. zeker voor Michael die een enorme fan is van veercomfort. Als het maar zacht en week is, dan is het goed. Er gaan zelfs geruchten dat hij bij sommige auto’s de bandenspanning iets lager zet. Als er iemand diep ongelukkig kan worden van een kneiterharde 130i, dan is het Michael wel.

Het bizarre is echter dat ook het comfort enorm is toegenomen. Frisse dempers die van een hele hoge kwaliteit zijn, maken nogal een verschil. Oneffenheden worden netjes opgevangen en waar mogelijk weg gefilterd. Natuurlijk is er minder veerweg, maar dat wreekt zich zelfs niet bij drempels. Echt briljant hoe goede componenten het verschil kunnen maken. De oprit naar mijn huis is nu overigens wel te laag voor de 130i, dus de lak op de onderkant van de voorbumper gaat eraf.

Wat kost dat dan

De adviesprijs van de Cobra R eenwegs schroefset is €2794,- excl. BTW / €3380,74 incl. BTW. Voor de goedkoopste BMW 130i van Marktplaats is het enerzijds overdreven, maar het heeft er wel een ontzettend fijne auto van gemaakt. Cobra maakt voor veel meer auto’s onderstellen en levert veren: meer informatie in de Cobra catalogus.

We zijn nog niet klaar met de BMW 130i. Onze verlanglijst kent nog wel een paar items: