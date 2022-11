Topdrukte Nederlandse snelwegen deze ochtend

Er is weer eens een ouderwetse topdrukte op de Nederlandse snelwegen vandaag.

We hebben de afgelopen jaren een paar bijzondere verkeerssituaties meegemaakt. Aanvankelijk was het leven goed. Toen mochten we met 120 of soms zelfs 130 km/u over de snelweg rijden. Toen bleek dat er een PAS-rapport niet helemaal juist was, ging dat terug naar 100 km/u. Toevallig brak de coronacrisis op dat moment ook uit, waardoor iedereen massaal ging thuiswerken.

Bomvol

Nu zitten we op een ander raar punt. Er rijden aanzienlijk minder treinen (vanwege een personeelstekort) en dinsdag corona zijn er ook minder reizigers. Dus de treinen die rijden zitten alsnog bomvol en een gedeelte van die oude treinreizigers gaat nu met de auto. Ook zijn mensen allemaal aan het werk in november, niemand is met vakantie.

Het resultaat: het is bomvol op de weg! Vandaag zelfs de drukste ochtendspits ooit. En dan moet het echt vervelende weer nog komen. Volgens de ANWB stond er om 08:00 vanochtend een recordlengte qua file: 940 km! Daarmee is 17 november tot nu toe de drukste ochtendspits van 2022.

Topdrukte op Nederlandse snelwegen neemt sneller af

Ze haasten zich er wel bij om te zeggen ’tot nu toe’. Het weer is natuurlijk niet denderend, maar de echt donkere dagen met vrieskou, sneeuw en winterbanden-discussies moeten nog komen. Sommige files komen door ongelukken (die weer mede te wijten zijn aan het slechte weer. Zo was er op de A27 (van Breda richting Utrecht) bij Werkendam een ongeluk met twee auto’s. Ook op de A8 (Coenplein richting Amsterdam) stond er een file vanwege een ongeluk, een vrachtwagen en een auto raakten elkaar.

Uiteraard adviseert Rijkswaterstaat om vooral thuis te gaan werken en de auto te pakken enkel en alleen als het echt niet anders kan. Als je dan gaat, probeer dan om de spitstijden te rijden.

Dat is overigens ook aan de hand, want veel mensen vertrokken vroeg vandaag, dit heeft als voordeel dat de files iets sneller zullen oplossen. De topdrukte op de Nederlandse snelwegen nam ook sneller af. Desalniettemin, thuiswerken heeft zo zijn voordelen.

Via: Nu.nl