Krijgen we er in 2026 nog een Formule 1 team bij?

Het zou zomaar kunnen, als het aan een steenrijke zakenman en Formule 1-liefhebber uit Hongkong ligt.

Wat is de snelste manier om miljonair te worden? Begin als miljardair een Formule 1 team. Aldus Eddie Jordan. Een gevleugelde uitspraak die al jaren bekend is in de wereld van de Formule 1. Sterker, wij schreven recent nog over een Nederlands team dat ging meedoen in de F1 en ook daar komen de exorbitante kosten uitgebreid aan de orde.

Toch lijkt dat geen probleem voor de steenrijke Calvin Lo, baas van verzekeraar RE Lee International. Die is volgens RacingNews365.com namelijk serieus aan het onderzoeken of hij en de zijnen in 2026 kunnen toetreden tot de wereld van de Formule 1. Met een nieuw, eigen team.

Formule 1 gaat puur om het geld, aldus Lo

Maar als je denkt dat Lo zelf een overall aantrekt en vuile handjes gaat maken in de garage, dan heb je het mis. Hij kent bovenstaande uitspraak waarschijnlijk niet en is van mening dat er een godsvermogen te verdienen valt in de F1.

En nou heeft hij daar op zich wel gelijk in, zo makkelijk is het allemaal niet. En zelfs al héb je een belachelijke hoeveelheid succes, dan nog kost het je een bak met knaken waar je eng van wordt, zo lazen we vanochtend al op deze site. Maar dat maakt Lo allemaal niet uit.

Hij zegt dat het het opbouwen van een Formule 1 team voor hem geen probleem is, dat kan hij met zijn dikke portemonnee makkelijk doen. Het is voor hem belangrijker hoe láng je dat kan blijven doen. Daar zit volgens hem namelijk de crux.

Hoe langer, hoe meer geld het je oplevert

Calvin Lo is namelijk realistisch genoeg om re beseffen dat je niet in je eerste jaar al direct races gaat winnen en geld gaat verdienen. Dat heeft tijd nodig. Maar houdt hij het 10 jaar vol en zijn “Lo Racing Team” is een soort nieuw Red Bull geworden, dan kan het lekker aantikken.

En dat is wat de steenrijke Chinees uit Hongkong nu aan het berekenen is. Over een paar maanden komt hij met een definitief antwoord. Tot die tijd moeten we hem misschien nog even waarschuwen dat de meeste clichés niet voor niets clichés zijn geworden.

Het hebben van een eigen Formule 1 team… Is. Gewoon. Heel. Erg. Duur.