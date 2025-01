Vergeet Volvo, deze Zeekr stationwagon wil je hebben!

The name’s 007 GT… Zeekr 007 GT.

Als er één merk een elektrische stationwagen zou moeten hebben is het Volvo wel. Daar is het echter nog niet van gekomen. Er is wel een elektrische S90 op komst (de ES90), maar of daar ook een stationwagenvariant van komt is nog niet duidelijk. Een zustermerk van Volvo komt nu in ieder geval wél met een stationwagen.

Het betreft de Zeekr 007 GT. Dat is een hele coole naam, maar juich niet te vroeg. CNEVpost meldt dat de auto alleen in China zo gaat heten, en elders gewoon Zeekr 7 GT heet. Dat heeft vast iets te maken met rechten op de naam 007.

Hoe de auto ook gaat heten, het belooft in ieder geval een fraaie bak te worden. Op de teaserplaatjes zien we een gelikte stationwagen. Alleen de voorkant is nog niet duidelijk in beeld, maar hoe die eruit gaat zien kunnen we ook alvast verklappen. De sedanversie van de Zeekr 007 (zie onder) is namelijk in 2023 al onthuld.

Daardoor weten we ook al wat voor techniek de Zeekr 007 GT hoogstwaarschijnlijk zal krijgen. Reken op 800V-technologie, met 75 en 100 kWh accu’s. In de sedan zijn deze goed voor respectievelijk 688 en 870 km range volgens de Chinese CLTC-cyclus. De WLTP-cijfers zullen iets lager uitvallen en een station is natuurlijk minder aerodynamisch, maar waarschijnlijk heb je alsnog weinig te klagen over de range.

De Zeekr (00)7 GT is nog niet bevestigd voor Europa, en moet überhaupt nog officieel onthuld worden. Maar het is aannemelijk dat deze auto ook voor Europa bedoeld is. Wij zeggen: kom maar door.