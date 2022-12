Vergelijking: 911 Dakar vs Huracán Sterrato

Wanneer er twee offroad-supercars zo dicht na elkaar uitkomen, is een vergelijking eigenlijk niet te voorkomen. Zo staan de Porsche 911 Dakar en Lamborghini Huracán Sterrato tegenover elkaar.

De offroad-supercar is een concept dat al jaren niet door een grote autofabrikant is opgepakt. Dus zou je als Porsche zijnde er makkelijk mee kunnen scoren omdat er simpelweg geen concurrentie is. Totdat er nog niet eens een maand later een concurrent is van Lamborghini.

911 Dakar vs Huracán Sterrato

Tenminste, het gaat in beide gevallen om een opgehoogde sportauto. Toch zijn de Porsche 911 en Lamborghini Huracán in de basis geen concurrenten van elkaar. Vandaar dat we toch even de Porsche 911 Dakar en de Lamborghini Huracán Sterrato langs dezelfde meetlat willen leggen. Is het een keuze tussen twee concurrenten en zo ja, welke maak je?

Basis

Om even te beginnen met de simpele vraag: wat is het? In het geval van de Porsche 911 Dakar wordt de historie-kaart gespeeld. Porsche eert hun 911’s van weleer die succesvol waren in de Paris-Dakar-rally met eigenlijk exact hetzelfde concept als die oude 911. Lamborghini heeft geen sentimentele reden om met een opgehoogde supercar te komen. Voor Lamborghini telt vooral mee dat ze iets speciaals wilden doen voor het allerlaatste model met atmosferische V10 dat ze gaan uitbrengen.

Specs

Als we bij specs aankomen, wordt toch duidelijk dat de Porsche 911 Dakar en Lamborghini Huracán Sterrato uit iets ander hout gesneden zijn. Toch valt het onder de streep allemaal best mee. Je zou zeggen dat de Huracán met zijn vier extra cilinders en meer pk de 911 compleet zoek rijdt, maar als je het relevant houdt voor het type auto valt dat erg mee. De sprinttijd is bijvoorbeeld gelijk: 3,4 seconden naar de 100. Ook de topsnelheden (bij beide begrensd overigens vanwege de offroad-banden) van 240 km/u en 260 km/u gaan het verschil niet maken.

Porsche 911 Dakar Lamborghini Huracán Sterrato Motor 3.0 liter F6, Biturbo 5.2 liter V10, N/A Vermogen/koppel 480 pk/570 Nm 610 pk/560 Nm Sprinttijd 0-60 3,4 seconden 3,4 seconden Topsnelheid 240 km/u 260 km/u Gewicht 1.605 kg 1.470 kg

Offroad

Wat toch meetelt bij een auto als deze: is het alleen maar show of heb je aan de Porsche 911 Dakar en/of Lamborghini Huracán Sterrato ook serieus iets in het onverharde? Beide merken prepareren de auto er in ieder geval zo goed mogelijk voor. Qua bodemvrijheid is Porsche iets scheutiger: in ‘normale’ stand kun je de 911 Dakar 50 mm verhogen, in een speciale offroad-stand zelfs tot en met 80 mm. De Sterrato doet niet aan instelbare veren: het ding staat te allen tijde 43 mm hoger dan een standaard Huracán.

Voor de rijmodi geldt eigenlijk hetzelfde: beide auto’s hebben daar een extraatje gekregen, maar de Porsche ietsje meer dan de Lamborghini. Bij de Huracán Sterrato zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd in de modi Strada (straat) en Sport, met enkel de nieuwe modus ‘Rally’ erbij. Porsche voegt naast een Rally-rijmodus voor lichtelijk oneffen paden ook een volle ‘Offroad’-modus erbij. Dan heb je de maximale bodemvrijheid en zou je eventueel kleine beklimmingen kunnen doen met de 911.

Bij beide auto’s krijg je natuurlijk offroad-banden mee als optie. Opvallend genoeg zijn de Pirelli’s van Italiaanse makelij voor de Porsche en rolt de Huracán Sterrato op Bridgestone-rubber. Het gaat in beide gevallen om ‘All Terrain’-banden, dus geen gespecialiseerd offroad-rubber maar een soort compromis. Het leuke van auto’s als deze is dat je na het spelen op onverharde terreinen gewoon weer de weg op kan om gezien te worden, waar de basisversies van de Sterrato en de Dakar natuurlijk veel ervaring mee hebben.

Uiterlijk

Een mooi bruggetje naar het uiterlijk vertoon van de Porsche 911 Dakar en Lamborghini Huracán Sterrato. Meer bodemvrijheid, nieuwe rijmodi, offroad-banden: allemaal leuk. Wij vermoeden echter dat het uiterlijk vertoon een minstens even grote, dan wel grotere rol gaat spelen bij het kopen van één van deze auto’s.

Bij Porsche zijn de veranderingen aan het uiterlijk waarschijnlijk het meest prominent. Zowel de voor- als achterbumper zijn anders dan reguliere 911’en, met als blikvanger een groot rood sleepoog. De 911 Dakar krijgt een unieke achterspoiler mee. Rondom de wielkasten en aan de onderkant van de bumpers is zwart plastic te vinden. Dit zijn de meest kwetsbare stukken van de auto, dus bij serieus rallywerk zijn kleine schades daaraan nauwelijks te voorkomen en dus relatief makkelijk te fixen.

De Lamborghini is eigenlijk verrassend subtiel, maar op een goede manier. De extra brede wielkasten zitten met popnagels in het koetswerk en bieden waarschijnlijk voldoende bescherming. Ook aan de onderkant van de bumpers op de Sterrato is het materiaal wat butsbestendiger. Leuk feitje: de Sterrato is de eerste en enige Lamborghini die standaard met dakrails komt. Je kunt ze optioneel krijgen op de Urus, maar op de Sterrato zitten ze altijd.

Accessoires

Serieus offroaden is eigenlijk niks anders dan jezelf expres in de penarie werken voor je eigen vermaak. Daar bedoelen we mee: het zal voorkomen dat je vast komt te zitten of zo ver van de bewoonde wereld bent dat je voor proviand moet zorgen, tenminste, bij de levensstijl die de Dakar en de Sterrato proberen te promoten. Offroad-specialisten zullen wel wat zaken missen aan de beide offroad-supercars wat dat betreft, zo kun je op geen van beide auto’s een lier krijgen, bijvoorbeeld.

Porsche biedt je een speciaal dakrek met LED-spotlights aan voor de 911 Dakar. Deze past op de reeds bestaande Tequipment-dakdragers voor de 911 en is bedoeld voor alle extra’s die je mee kan nemen. Op de persfoto’s zien we bijvoorbeeld rijplaten, een tas met proviand en extra benzine in jerrycans. Porsche biedt verder nog speciale stickersets aan zoals het ‘Rallye Design’-pakket, maar dat is enkel een kleurstelling.

Lamborghini biedt dus wel speciale dakrails aan voor de Sterrato en geven je er zelfs extra dwarsgeplaatste dakdragers bij als je dat wil. Wel moet je dan zelf even ergens een dakrek scoren die erop past. Ook Lamborghini kan je extra LED-verlichting bieden middels twee spotlights op de voorbumper. Lamborghini heeft een paar koelsleuven van de Huracán moeten dichtlijmen om te voorkomen dat er vuil en water doorheen komt, vandaar dat elke Sterrato een grote luchthapper bovenop heeft die direct lucht door laat stromen naar de motor.

Prijzen en limitering

Zowel de Porsche 911 Dakar als de Lamborghini Huracán Sterrato zijn bedoeld als speciale editie, waarschijnlijk omdat dat de enige manier is om de paarse broeken te overtuigen van een offroad-supercar. Porsche gaat 2.500 exemplaren bouwen van de Dakar, terwijl Lamborghini de teller stopt bij 1.499 stuks. De basisprijs voor Europa van de Porsche 911 Dakar ligt rond de 220.000 euro, terwijl Lamborghini zo’n 255.000 euro wil zien voor de Huracán Sterrato. Dit hangt uiteraard af van de markt: in Nederland heb je een Dakar voor 299.900 euro en we verwachten niet dat de Huracán Sterrato heel ver onder de 350.000 euro duikt.

Kies maar!

Gezien de historie van de Porsche is de Lamborghini de grote verrassing in dit segment, maar historie zal juist een belangrijke reden zijn waarom de 911 Dakar überhaupt bestaat. In ieder geval koop je in beide gevallen een auto die echt meer zijn mannetje kan staan in ruige terreinen dan het originele recept. Het idee van beide auto’s is dan ook meer dan geweldig. Maar goed, er moet toch gekozen worden en dat leggen we graag bij jou neer. Porsche 911 Dakar of Lamborghini Huracán Sterrato?