Ben jij de snelste GranTurismo 7 Autobloglezer?

Geef je nu op voor onze (gratis) Digitale Race competitie bij KNAF Digital op 12 januari in Houten en dan mag je het bewijzen!

Wat gaan we doen?

We hebben een leuke, leerzame en competitieve avond voor jullie in petto in samenwerking met KNAF Digital en Goodyear. In Houten heeft KNAF Digital meerdere game set-ups staan zodat we tegen elkaar kunnen racen. De experts van KNAF Digital zullen de avond in goede banen leiden en wellicht dat jij daar ook nog iets van opsteekt.

Dit is dus de kans om te laten zien dat je online OOK sneller bent dan Wouter, want wij zijn er natuurlijk zelf ook bij. Tijdens deze avond gaat iedereen zelf enkele sessies rijden! Er zijn 24 deelnemers. Iedere deelnemer mag één gast meenemen, dus 48 in totaal.

Op 12 januari zijn 2 experts van KNAF Digital aanwezig. Daan van Zutphen (GT7 expert) en Calvin de Groot (titelwinnaar GT7 bij KNAF Digital en commentator). Dit digitale race-event is geschikt voor zowel de beginnende als de iets meer gevorderde digitale coureurs.

De belangrijkste zaken op een rijtje:

datum: 12 januari 2023

aanvang: 18.00 uur

einde: 22.00 uur

locatie: KNAF Digital, Duwboot 85, Houten

kosten: niks/noppes/nada (er is helaas wel een gelimiteerd aantal deelnemers)

De inloop is om 18:00. Tot en met 19:00 is er ruimte om te vrij rijden, zodat je alvast een beetje kunt oefenen en wennen aan de setup. De daadwerkelijke competitie volgt na het voorwoord omstreeks 19:10. Ook krijgen de deelnemers tips & tricks van Daan en Calvin voordat de officiële races beginnen. De competitie bestaat uit drie voorronde races en een finale race van tot 21:30. Daarna is er nog een halfuur mogelijkheid tot vrij rijden en napraten.

Welke game gaan we spelen?

We hebben onlangs geschreven over de verschillende online racegames die het meest populair zijn. Wij kiezen op deze avond voor Gran Turismo 7! We gaan nog niet vertellen op welke track we gaan rijden, dat blijft dus nog een verrassing!

Vooraf oefenen doe je dus in deze game!

Wat kan je winnen?

Naast de eer en de mogelijkheid om nog wat tips and tricks van de experts op te steken deze avond, valt er ook iets te winnen. We geven namelijk een ticket weg voor de finaledag van onze selectie voor een stoeltje tijdens de eerste Junkyardrace van 2023. (Let op: het hebben van rijbewijs B is verplicht voor de Junkyardrace).

Dat betekent dat je dus kans maakt om onderdeel te worden van Team Autoblog tijdens de eerstvolgende Junkyard 6-uurs race op Zandvoort. Die race zal plaatsvinden op 17 maart 2023. En natuurlijk staan wij daar weer aan de start met onze Peugeot 206 GTI.

Van @Wouter moesten we al wel doorgeven dat het niet op prijs wordt gesteld wanneer mensen harder rijden dan de redactieleden ;-)

Hoe kan je jezelf aanmelden?

Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar voor deze avond bij KNAF Digital. Maar wees niet getreurd er komt later nog een mogelijkheid om een finaleticket te bemachtigen voor de finaledag bij BMW Driving Experience op Zandvoort. Op die dag gaan de finalisten met elkaar uitvechten wie er plaats mag nemen tijdens de eerstvolgende Junkyardrace bij Team Autoblog.

Maar voor nu, wanneer jij denkt dat je zeker kans maakt om ons te verbazen met je snelheid in GranTurismo 7, geef je dan voor 26-12-2022 op via de inschrijfpagina!

Na de inschrijving sturen we de geselecteerde deelnemers een bericht voor 31-12 zodat je thuis kunt laten weten dat je 12 januari iets te doen hebt in de avond!

Wij hebben er alvast zin in, inschrijven dus!

KNAF Digital is de plek waar jij je digitale racelicentie kunt halen en deel kunt nemen aan online competities.