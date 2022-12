De snelste SUV ter wereld* staat op Marktplaats!

*Niet meer uiteraard, maar de snelste SUV uit de jaren ’90 is inmiddels voer voor de liefhebber.

De SUV-trend is iets relatief nieuws. In de Verenigde Staten bestonden hoge familieauto’s op een ladderchassis al lang, maar die werden dan ook vaak gebruikt voor echt hard werk of grote families. Tot en met de eerste Ford Explorer waren SUV’s in de lagere segmenten meer een soort pickup met een identiteitscrisis. Dat is min of meer precies wat de tweedeurs GMC Jimmy uit de vroege jaren ’90 was, een GMC Sonoma pickup met een overdekt bed en een achterbank.

GMC Syclone en Typhoon

Maar goed, aardig doorsnee voertuigen voor de VS dus. Eigenlijk vanuit de vraag ‘wat als?’ ontstond het idee om van de Sonoma een soort Buick GNX te maken. Er werd gekozen voor een 4.3 liter grote V6 met een sjaak van een turbo. De naam Sonoma werd uit het raam gegooid ten faveure van de naam Syclone. De motor in combinatie met de betrekkelijk lichte insteek van de Sonoma en vierwielaandrijving leverde een bizarre truck op. De Syclone wist vele supercars van des tijds het snot voor de ogen weg te rijden op de meeste sprints. Voor de hele achtergrond is de special van @willeme over de Syclone eigenlijk verplicht leesvoer.

Typhoon

We horen je denken: ja, ja, jullie hebben zeker weer een Syclone gevonden op Marktplaats en dan heb je voor ongeveer 70 procent gelijk. Want we hadden het over de snelste SUV, niet de snelste pickup. De Syclone kwam namelijk ook als Typhoon, deze was gebaseerd op de GMC Jimmy met twee deuren. Qua chassis en aandrijving is het zo goed als identiek, het enige wat je krijgt is een kofferruimte en een achterbank.

GMC Typhoon op Marktplaats

Vandaar dat we je wél kunnen melden dat er een GMC Typhoon op Marktplaats staat! De SUV-versie van de Syclone leverde iets in qua prestaties, maar was nog steeds makkelijk de snelste SUV van zijn tijd. Het is een beetje de Jeep Grand Cherokee Trackhawk avant la lettre, al schittert de Typhoon iets meer in subtiliteit. Het is een betrekkelijk kleine auto met een eveneens betrekkelijk subtiele motor, ware het niet dat die 4.3 liter V6 alsnog een aardig brok geweld is. GMC meent overigens dat er maar 280 pk uit komt, maar in de realiteit is dat dichter bij 330 pk.

De Typhoon in kwestie komt uit 1993 en heeft gezien de ‘CH’ sticker achterop eerst een tijdje in Zwitserland gewoond. Vrij recent is er een Nederlands kenteken op geschroefd en nu kun je hem kopen op Marktplaats. Het ‘echte’ sleepereffect is er wel een beetje af, want de liefhebber kent de Typhoon nu wel en bovendien is de sprinttijd heden ten dage niet zo indrukwekkend als dat ‘ie was in 1993.

Verder is het namelijk allemaal gewoon zoals een Amerikaanse auto in de jaren ’90 was. Een doorsnee interieur waar je niet echt geïnspireerd van raakt, een nogal hoekig uiterlijk en dus de ‘handicap’ van een vierzits SUV met maar twee deuren. Het maakt allemaal niet uit, deze GMC Typhoon op Marktplaats is een stukje heerlijkheid.

Kopen

Je kunt deze GMC Typhoon dus kopen. Dan heb je zoals gezegd eentje uit 1993 die zo goed als period correct is gehouden. Je gaat de nodige slijtage vinden, dat mag ook wel na 185.317 km. Je kon de Typhoon in allerlei gekke kleurtjes en zelfs met contrasterende bumpers en wielkasten krijgen, maar dit exemplaar is volledig wit. De auto wordt aangeboden als een collector’s item en dus mag je er nog 24.995 euro voor aftikken. Voor een goed gebruikte Amerikaanse SUV uit de jaren ’90 is dat veel geld, maar voor de snelste SUV ter wereld in zijn tijd valt het reuze mee. Interesse tonen kan op de Marktplaats-advertentie van de GMC Typhoon.

Met dank aan Rachid voor de tip!