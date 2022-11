Officieel: Porsche 911 Dakar is de langzaamste 911

De Dakar is de Porsche 911 met de laagste topsnelheid.

Knotsgek en daarom eigenlijk ook heel tof. Na de Lamborghini Huracán Sterrato is dit de volgende offroad sportauto uit de stal van de Volkswagen Groep. Je kijkt naar de Porsche 911 Dakar en het is de gekste 992 tot op heden.

Dit nieuwe model combineert het zijn van een sportauto met offroad rijeigenschappen. Een hele gekke combinatie, maar Porsche doet het gewoon. Een rallyauto voor de straat doet immers denken aan die goede oude tijd. Eigenlijk is enkel de Toyota GR Yaris de enige moderne auto die dit concept uit de jaren tachtig en negentig nog toepast. De Porsche 911 Dakar nu dus ook, maar dan nog een stuk extremer. Want je kunt er daadwerkelijk mee offroaden.

2.500 exemplaren

De Duitse autofabrikant onthulde deze bijzondere 992 tijdens de Los Angeles Auto Show. Het model is strikt gelimiteerd tot 2.500 stuks. De Porsche 911 Dakar is een ode aan de eerste overall overwinning van het merk in de Parijs-Dakar Rally van 1984. Dat deed het merk destijds met een aangepaste 953, de eerste vierwielaangedreven 911.

Als je een reguliere 911 Carrera met sportonderstel erbij pakt dan heeft de Dakar 50 millimeter meer bodemvrijheid. Daarnaast kan het standaard liftsysteem de voor- en achterkant met nog eens 30 millimeter verhogen. In deze stand kun je de 911 Dakar bijna vergelijken met een SUV.

Rallye en Offroad

Het chassis is daadwerkelijk afgesteld op offroad rijden. Nieuw zijn de twee modi Rallye en Offroad op de 992. Tot een snelheid van 170 km/u is het daarmee mogelijk om veilig te offroaden. Porsche levert de 911 Dakar op Pirelli Scorpion All Terrain Plus-banden in de maat 245/45 ZR 19 vóór en 295/40 ZR 20 achter. De rijmodus Rallye is ideaal op een losse, oneffen ondergrond waarbij de vierwielaandrijving is gefocust op de achterwielen. Met de Offroad modus wordt de hoge bodemvrijheid automatisch geactiveerd.

480 pk, 570 Nm koppel

Het draait vooral om fun, niet zozeer om de prestaties. Dit is dan ook de langzaamste moderne Porsche 911. De topsnelheid is begrensd op 240 km/u in combinatie met de All Terrain-banden. De 3,0-liter biturbo zescilinder boxermotor levert 480 pk en 570 Nm koppel. Een PDK is standaard, net als vierwielaandrijving met achterasbesturing en actieve rolstabilisatie (PDCC) . Sprinten kan deze bijzondere 911 nog steeds als de beste: de Dakar accelereert in 3,4 seconden naar 100 km/u. Een leuk feitje is dat deze Porsche 911 Dakar de motorsteunen leent van een 911 GT3.

De looks

Ja, waar te beginnen? De Dakar is uitgerust met een vaste achterspoiler van carbon en heeft dezelfde voorklep als dat van de GT3, inclusief ventilatieopeningen. De offroader is uitgerust met verbrede wielkasten en dorpels en RVS beschermingsplaten aan de voor- en achterkant.

Op het dak van de Porsche 911 Dakar zit een 12 volt stroomaansluiting om de schijnwerpers van stroom te voorzien. Ook er is een optioneel imperiaal mocht je nog wat extra spullen willen meenemen. Of opteer voor de optionele daktent, want ook daar heeft Porsche aan gedacht.

Interieur

Helaas is de binnenzijde van de 911 Dakar een stuk minder praktisch. De achterste stoelen zijn weggelaten, waardoor het een strikte tweezitter is. Porsche heeft gebruik gemaakt van lichter glas om het gewicht een beetje te drukken en er zit ook een lichtgewicht accu in de Dakar. Standaard beschikken de kuipstoelen over Racetex-uitrusting met stiksels in de kleur Shadegroen. Die kleur is ook exclusief voor de Dakar verkrijgbaar als metallic exterieurlak.

Rally Design pakket

Porsche zou Porsche niet zijn als er nog een heritage sausje overheen gieten. Dat doen ze met het optionele Rallye Design. Je krijgt dan een Porsche 911 Dakar met een tweekleurige lakafwerking in wit/gentiaanblauw metallic. Een verwijzing naar de Dakar Rally 1984. Op de zijkant kan de klant vervolgens een zelfgekozen startnummer kiezen.

Beschikbaarheid

Het is per direct mogelijk om de nieuwe Porsche 911 Dakar te bestellen. Vanaf maart 2023 staat ‘ie bij de dealer.

Een prijs wordt binnenkort bekendgemaakt. Nederlandse kopers van de Dakar krijgen er ook een Porsche Design Chronograph bij. De Dakar of de Chronograph 1 – 911 Dakar Rallye Design Edition. De behuizing van het horologe is gemaakt van titaniumcarbide, waardoor het tevens behoorlijk krasbestendig is. Een mooie verwijzing naar de robuuste 911 Dakar natuurlijk.