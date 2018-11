Vergelijking: de nieuwe Range Rover Evoque vs de oude

Onmiskenbaar Evoque. Meer prestige.

Jaa, gister trok Jaguar Land Rover (JLR) dan eindelijk het doek van de nieuwe Evoque. De mannen en vrouwen moesten aan de bak om de instap-Range weer gaaf te maken, want het oude model was hard toe aan vernieuwing. Er is inmiddels ook moordende concurrentie bijgekomen.

De Range Rover Evoque is nu circa zeven jaar onder ons. De conceptcar werd zelfs 10 jaar geleden al voorgesteld. De Evoque is een succesvol model geworden en het is dan ook niet zo vreemd dat er een tweede generatie is gekomen. De Porsche Macan is ook zo’n auto die het ontzettend goed doet. Er is nu eenmaal vraag naar luxe SUV’s die niet de hoofdprijs kosten. Maar goed, laten we de betaalbaarste Range Rover eens doorspitten.

Bij de afbeeldingen staat bovenaan de nieuwe Evoque, onderaan de oude.

Exterieur

De eerste generatie Evoque was een makkelijk te herkennen auto, al zal dit voor niet-autokenners wellicht niet zo het geval zijn. De achterkant was duidelijk anders in vergelijking met de rest van het gamma. Het ‘kontje’ was misschien wel het minst fraaie aan de Evoque. Daar hebben ze bij JLR slim over nagedacht, door er een Velar-sausje overheen te gooien. Dat komt tevens terug in het interieur, maar daarover later meer. De achterlichten zijn een stuk slanker geworden en de zijkant egaler. De voorkant is nog het minst aangepakt. Wat wel opvalt is dat ook hier de lampen op dieet zijn gegaan. In zijn geheel is de Evoque minder vriendelijk gemaakt in het aanzicht. Als man zijnde kun je nu dus prima gezien worden in de ‘Range Rover van je vrouw’.





Interieur

Goedemorgen, alsof JLR vanaf de grond opnieuw is begonnen met ontwerpen. De Evoque is sterk verbeterd qua interieur. Men hoeft niet langer door te sparen voor een Velar om in een gelikte Range Rover te zitten. Zo beschikt de Evoque voortaan over Touch Duo Pro, het dubbele schermencircus van JLR. Het kleurgebruik en de stoelen zien er ook erg mooi uit. Het oude model had een rommelige middenconsole met veel knoppen. Een nadeel is wel dat de fraaie draaiknop voor de automaat is verdwenen. Daar is nu een genotsknuppel voor in de plaats gekomen, wat raar oogt zo in het midden van de auto. Of de afwerking net zo fraai is als de duurdere modellen is altijd even afwachten. Kijk niet gek op als we toch ergens harde plastics ontdekken tijdens de komende rijtest. Op het eerste oog lijkt de Britse autobouwer echter veel hoogwaardige materialen gebruikt te hebben en dat is een positief teken. Tenzij je allergisch bent voor schermbedieningen, is er geen reden om bij een concurrent te shoppen als het gaat om de kwaliteit in het interieur.





Techniek

Flinke vernieuwingen op technisch gebied. Bijna alle motoren zijn gekoppeld aan een mild-hybride-aandrijflijn. Dit betekent dat de motor afslaat bij snelheden tot 17 km/u wanneer de bestuurder remt. Een dynamo slaat vervolgens energie op. Wanneer men weer gaat accelereren, wordt die opgeslagen energie gebruikt. Omdat de motor minder hard hoeft te werken, scheelt dit in het verbruik. De nieuwe Evoque is het eerste Range Rover-model met deze technologie. De vorige Evoque was enkel verkrijgbaar met viercilindermotoren en bij deze nieuwe generatie doet JLR nog een stapje terug. Volgend jaar komt de Evoque er zelfs met een driecilinder(!). In 2017 kwamen er al nieuwe Ingenium benzine- en dieselmotoren naar de Evoque en deze zijn terug te vinden in het kersverse model. Voor het eerst zal de Evoque er ook als plug-in hybride komen.





Conclusie

De broodnodige update voor de Evoque komt als geroepen. JLR heeft zichzelf overtroffen door de Evoque volwassen te positioneren naast een model als de Velar. Het prijskaartje voor de nieuwe Evoque is nog niet bekend, maar het kan niet anders zijn dat ook deze nieuwe generatie goed gaat verkopen. Het is echter niet alleen hosanna. Zo is de pook voor de automaat een vreemde designkeuze. Bovendien klinken ‘Range Rover’ en ‘driecilinder’ als vloeken in de kerk, maar wellicht zijn we gewoon ouderwets. Gelukkig blijft er voldoende keuze over om het kleine torretje links te laten liggen, al zal ongetwijfeld de knip getrokken mogen worden.