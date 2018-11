Max Verstappen praat over zijn kansen in Abu Dhabi

Het humeur van de Nederlander is weer helemaal verbeterd.

De GP van Abu Dhabi is komende zondag aan de beurt als de hekkensluiter voor dit F1-seizoen. Het is eigenlijk niks meer dan de laatste horde die de coureurs even moeten nemen. Lewis Hamilton heeft de titel al binnengeharkt en de rest van het bord lijkt ook wel redelijk vast te staan. Toch zijn er nog een aantal dingen die opvallend zijn aan de race in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

Zo is dit de allerlaatste kans voor Verstappen om zijn serie ‘de jongste coureur die’ af te maken. Hij heeft al van alles gedaan, behalve de jongste zijn die een pole position pakt. De huidige recordhouder is Sebastian Vettel, die ongeveer 21 en een kwart jaar was toen hij zijn eerste pole pakte. Max heeft tot op heden nog geen één keer pole gepakt en volgend seizoen start hij als een 21,5-jarige. Te laat, dus kan hij in Abu Dhabi het record nog halen. Maar daar gaat het hem niet om. “Pole is normaal gesproken niet mogelijk, dus we moeten ons focussen op de race.”

Een nuchter antwoord, vergeleken met de kung-fu skills die twee weken geleden de sfeer beïnvloedden. Max ziet de wereld namelijk een stuk positiever deze week. Tijdens de vrije trainingen vandaag noteerde hij respectievelijk de eerste en tweede tijd en verliep de training prima. “Het was beter dan verwacht. Ik ben erg positief over de auto. Vooral in de laatste sector werkt de auto goed en daar ben ik blij mee.” aldus een zeer contente Max Verstappen.

Komende zondag mogen we dus voor de laatste keer dit seizoen plaatsnemen op de bank en kijken naar een weinig bepalende finale in Abu Dhabi. Alle coureurs kunnen voor het laatst genieten van hun teammaatjes voordat die allemaal opschuiven. En iedereen kan genieten van een welverdiende vakantie. (via NOS)