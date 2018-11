Deze autobouwer komt voorlopig niet naar België

De consument en gaat er niets van merken.

Lynk & Co, het Chinese automerk dat onder Volvo-baas Geely valt, gaat nog niet de stap maken naar een Europese autoproductie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het automerk eind 2019 in de Volvo-fabriek in Gent auto’s ging produceren. Die plannen zijn vanuit Volvo Cars uitgesteld, schrijft Reuters.

Onder meer het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China hebben roet in het eten gegooid. Het merk spreekt over macro-economische onzekerheid. De wereldwijde productieplannen van Geely en de bijbehorende merken zijn gewijzigd, met vertragingen tot gevolg. De Europese introductie van Lynk & Co gaat nog steeds volgens planning door. De auto’s zullen geïmporteerd worden vanuit China en niet afkomstig zijn uit België. Wanneer Lynk & Co wel in Gent gaat produceren is op dit moment niet bekend. Volvo laat weten dat de maatregelen geen invloed zullen hebben voor de werknemers in de Belgische fabriek.

Het nieuws heeft niet alleen effect op Lynk & Co. Ook bij Volvo worden de plannen gewijzigd. De nieuwe S60 zou oorspronkelijk in de Verenigde Staten geproduceerd gaan worden voor de Amerikaanse markt. Het Volvo-model rolt straks niet in de VS, maar in de Chengdu-fabriek in China van de band. Vervolgens zal de S60 geëxporteerd worden naar het land van The Donald.