Ford wil deze ‘oude Bronco’ naar de shredder verwijzen

Mooi toch, een oude Bronco naar het heden brengen? Nee, Ford vindt van niet.

Het lijkt erop dat Ford hun weg heeft gevonden met de wetten van copyright. Na het verklaren van een Ford Mustang-bodykit die te veel op het eigen werk lijkt, hebben ze nu hun pijlen gericht op een bedrijf dat een ander icoon gebruikt. De Bronco, net als de Mustang vernoemd naar een wild paard.

Vintage Broncos

Het lijdend voorwerp in deze casus is een bedrijf genaamd Vintage Broncos. Een soort restomod-bedrijf, maar de formule is iets andersom. Eigenlijk is het een nogal geinig concept. Het is namelijk een ‘bodykit’ die lijkt op een oude Bronco, maar dan geboetseerd op een nieuwe Bronco. Daarmee is ook alle structuur zoals de nieuwe Bronco en is de auto dus gevoelsmatig gloednieuw. Maar alles ziet eruit alsof het oud is. Goed bedacht!

Aanklacht

Ford is het niet helemaal eens met Vintage Broncos. We moeten echter wel toegeven dat het terecht lijkt. Vintage Broncos lijkt namelijk even vergeten te zijn dat Ford wel de Bronco-naam een beetje wil beschermen. Je denkt immers direct aan Ford. Bovendien hoef je niet op Harvard gestudeerd te hebben om de gelijkenissen tussen de twee Bronco’s te zien.

Vandaar dat Ford een aanklacht ingediend heeft ter bescherming van de Bronco-naam- en identiteit. Wellicht dat Vintage Broncos heeft bedacht dat de naam ‘Bronco’ niet beschermd is (of door het te verbasteren naar Broncos ‘veilig’ is) en de naam Ford wordt nergens gebruikt. Maar het gaat dus ook om identiteit. En zoals gezegd is dat wel waar de Vintage Bronco toch vrij snel in één adem genoemd wordt met Ford. The Blue Oval neemt ook de term ‘vintage’ heel serieus, want dat zou insinueren dat het merk hierachter zit. Onder de streep is het natuurlijk ook een manier om misgelopen inkomsten goed te praten, want waarom zou je een officiële Ford Bronco Heritage Edition kopen als je ook deze kan doen?

Misschien dus een gokje van Vintage Broncos, maar wel eentje die wel eens duur kan komen te staan. Ford is zo’n grote speler dat het bedrijf misschien wel eens hun hand in het wespennest heeft gestoken. (via Justia)