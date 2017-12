Vergeten Concept: de EDAG Biwak

Bivakkeren in een Beetle-bus yo!

In de terugkerende rubriek ‘vergeten concept’ schotelen we je vandaag de EDAG Biwak voor. Zoals je wellicht kan zien, is dit bruinige gevaarte gebaseerd op de Volkswagen New Beetle, waarmee de Wolfsburgers eind jaren ’90 een aanval poogden te doen op de platvinken van baby-boomers. Probleem van die New Beetle: in tegenstelling tot de originele Kever was de nieuwe een hopeloos onpraktisch ding.

Dat had mede te maken met nieuwerwetse veiligheidseisen, maar vooral ook met het feit dat de New Beetle gewoon een Audi TT in vermomming was. De motor zat voorin en voor mensen met een hoofd was er achterin geen ruimte. Voorin wel trouwens: door het koepelvormige dak is de New Beetle uitermate geschikt voor lange mensen.

Enfin, het veelzijdige Duitse EDAG zag in dat de Beetle beter had kunnen zijn. Door het achtersteven te verlengen en de auto hoger op zijn poten te zetten maakten ze een soort New Beetle crossover. Volgens de mannen uit Wiesbaden had dit een enorm goede invloed op de praktische bruikbaarheid van de auto. Aan de achterkant vind je geen kofferklep maar een deur met een wiel erop. Stoer. De surfplanken staan niet op de foto’s, maar je kan ze er zonder al teveel moeite bijverzinnen.

De hipster-vibe wordt nog eens geaccentueerd doordat de lak niet glanst, maar een kunstmatig patina heeft gekregen. De bruin-beige combo was naar eigen zeggen geïnspireerd op de Grunge-beweging van de vroege jaren ’90. Come, as you are… et cetera. EDAG benadrukte echter dat je ook gewoon voor conventionele lak kon opteren. Logisch ook, want in Hesse leven ze van individualisatie.

Uiteindelijk kreeg het concept geen vervolg in de vorm van een productiemodel. Of we daar rouwig om zijn? Zoals de Duisters zouden zeggen ‘jein’.