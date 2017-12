Te veil: rode Porsche 918 Spyder

Pff...hubba hubba.

Over de Porsche 918 hoef ik je eigenlijk niks meer te vertellen natuurlijk. Geluksvogel @casperh deed er al eens een rondje mee (rijtest) en was behoorlijk goed te spreken over de auto.

Zelf was ik aanvankelijk niet zo weggeblazen door de 918 Spyder. Meer gewicht dan de Carrera GT, een minder mooi geluid dan de Carrera GT, hoe is dit beter, vroeg ik me af. Maar zoals wel vaker bij Porsche’s ga je ze meer en meer waarderen naarmate de tijd verstrijkt. De 944 bijvoorbeeld vond ik vroeger ook helemaal niks, maar nu vind ik het een tof ding.

Raar voorbeeld, denk je nu wellicht. Máár, deze 918 die geveild gaat worden door Gooding & co. heeft iets gemeen met de meeste 944jes. De lakkleur is namelijk Guards Red, een tint die al decennialang vaste prik is op het palet van Porsche en ook de meest gekozen kleur was op de 944. Voor de 918 Spyder moest ‘ie echter speciaal aangevraagd worden door de klant. En we kunnen niet anders zeggen: money well spent.