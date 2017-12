BMW mag de BMW i3 niet ‘schoon’ noemen

Was soll denn das?

Zwaar nieuws voor BMW: het moet in Engeland een reclame terugtrekken waarin het claimt dat de BMW i3 ‘clean’ is en ‘teruggeeft aan het milieu’. Volgens de Britse reclamewaakhond Advertising Standards Authority (ASA) geven die claims de klant namelijk een verkeerde voorstelling van zaken.

De waakhond stelt dat de term ‘clean’ kijkers het idee geeft dat de auto geen emissies heeft, maar dat is niet het geval bij de i3 (rijtest) met Range Extender. BMW werpt tegen dat ze met ‘clean’ eigenlijk ‘green’ bedoelden en dat die classificatie wel door had mogen gaan, maar de ASA wijst dit verweer onverbiddelijk van de hand.

De tweede claim in de advertentie, dat de i3 ‘teruggeeft aan het milieu’, is natuurlijk nog mooier. Maar de ASA ziet er de humor niet van in. Volgens de Britse Reclame Code Commissie zou die claim namelijk impliceren dat de i3 over zijn hele levenscyclus een positieve bijdrage aan het milieu zou leveren. Ook dat is uiteraard niet zo en wordt door de ASA beoordeeld als ‘misleidend’. Voordat je het vraagt: tevreden i3-rijder @nicolasr heeft tot nu toe nog niet laten weten of hij zich misleid voelt of niet.