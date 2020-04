KTM Duke 890 R: compleet nieuw?

‘The Super Scalpel’ is de overtreffende trap, aldus KTM

Vorig jaar op de EICMA in Milaan werd het grote broertje van de Duke 790 aangekondigd. De KTM Duke 890 R zal geen vervanger gaan worden, maar komt naast de 790 te staan. Volgens KTM krijgt de Duke een rapportcijfer elf en hoef je geen compromis te sluiten met de nieuwe naked.

Als KTM met compromisloos verwijst naar de voorganger van de KTM Duke 890 R kan ik dat begrijpen. In 2018 maakte ik namelijk een proefrit op de Duke 790 en dat bleek een behoorlijk scherpe fiets. Toch miste er iets aan vermogen wat mij toen heeft doen besluiten hem niet aan te schaffen. Met de Duke 890 R heeft KTM de Super Scalpel op de markt gezet die volgens het merk de letter R waardig is. Ondanks dat KTM het kleine broertje op de markt houdt voelt deze uitspraak neerbuigend naar de 790. Laten we eens kijken wat de KTM Duke 890 R in zijn mars heeft.

De overtreffende trap van de Duke 790 maakt gebruik van het zelfde blok. De 90 extra cc’s zijn ontstaan door een grotere boring en slag van 90,7 x 68,8. Niet alleen de boring en slag zijn groter, ook de compressie werd verhoogd. De KTM Duke 890 R (121 pk) heeft zestien pk meer dan zijn broertje. Het koppel blijft met 99 Nm net onder de honderd steken .

Op de 790 viel nog het label instapmodel te plakken. Met de KTM Duke 890 R heeft KTM een volwaardige naked weggezet. WP Apex ophanging en volledig instelbare vering van het merk. De Scalpel 2.0 is voorzien van Brembo Stylema klauwen met vier zuigers. De overstap van J.Juan remmen naar Brembo zorgde voor een gewichtsbesparing van meer dan 1 kilo. In totaal viel de 890 R 3 kg af in vergelijking met de 790.

Buiten de LED koplamp en het TFT display die we al kenden van de Duke 790 is er nog meer. De Oostenrijkers hebben de KTM Duke 890 R namelijk een stuk serieuzer aangepakt. Kenmerkend KTM: de quickshifter blijft optioneel, maar is voor de Duke 890 zowel up als down beschikbaar. Verder is de bochten ABS, MotorSlipRegulation en de Supermoto remmodus nieuw. Met de Supermoto ABS laat de 890 R een klein uitstapje toe en houdt hij alleen het voorwiel in de smiezen.

Bijna alle motoren worden beter van een ‘aftermarket’ demper. KTM biedt zelf de mogelijkheid aan om te kiezen voor Akrapovič. Een slip-on in de kleur zwart of titanium kost net geen duizend euro. Mocht je een bruter geluid uit de paralleltwin willen krijgen kun je een volle lijn monteren. Voor de ‘Evolution Line’ van Akra mag je 2.309,90 euro neertellen, maar dan heb je ook wat.

De letter R achter de KTM Duke 890 moet de nieuwe naked positioneren tussen de 790 en de 1290 Super Duke R. Door de hogere zit en hogere plaatsing van de voetsteunen heeft de 890 R een sportievere houding dan de 790. De 890 R heeft 2 cm meer grondspeling en de zadelhoogte is een kleine centimeter hoger. Vers rubber is inbegrepen, de Michelin Power Cup II zijn net op de markt.

Vanwege het coronavirus werd de KTM Duke 890 R onthuld via een livestream. Opvallend genoeg was het eerste beeld #GetDuked. Maar is de 890 R dan ook echt de letter R waardig? Ik moet mijn oordeel vellen zonder de Duke 890 R te hebben gereden. Ik ben er zeker van dat KTM met de 890 R een goede keuze heeft gemaakt. De 790 miste vermogen wat bij het vernieuwde blok is toegevoegd. De 890 R heeft ook wat opties van zijn grote broer overgenomen en wordt daarmee een echte volwassen naked. Als ik niet onlangs de Super Duke 1290 R had aangeschaft was de KTM Duke 890 R zeker een kanshebber!

Mocht jij nu over de streep getrokken worden kun je voor 14.300 euro terecht bij de KTM dealer. Even wachten tot de KTM Duke 890 R daar is gearriveerd. De 790 staat daar nog wel te schitteren en kan voor 12.300 euro voor jou zijn.