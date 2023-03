Verhuiswagen sloopt Lamborghini van Bobby Doorknobs

Bobby D was net van plan te genieten van zijn vakantie, toen een verhuiswagen zijn Lamborghini sloopte.

Het F1 seizoen begint dit weekend weer en dus moeten alle verslaggevers scherp op de bal zijn. Zo ook Bobby D, die ook dit jaar weer zijn commentaar op de sport zal geven bij Viaplay Ziggo Sport. De voormalig F1 coureur dacht vermoedelijk dat de beste manier om zich even op te laden voor alle actie een wintersport met de koters was. Echter dat heeft even anders uitgepakt.

Bij de research naar dit artikel, kwam ondergetekende er namelijk via RTL Boulevard achter dat zowel Brobbers als zijn betere helft én de kinderen ziek waren op vakantie. Dat is natuurlijk al serieus naar. Maar voor de man des huizes werd het nog erger, toen hij op de eerste avond een belletje kreeg dat zijn Lamborghini schade had opgelopen.

De beveiliging meldde dat er ‘wat’ schade was aan de Urus van Prikkelwald. Maar in realiteit blijkt het een dikke vette deuk in het linker achterportier te zijn. Dat is toch hetzelfde soort verrassing als dat je na een avond drinken in de bosjes springt, maar het dan prikkelbosjes blijken te zijn.

Doornbos was nogal verbolgen dat de verhuiswagen juist zijn auto had uitgekozen om tegenaan te rijden. Op de beelden van de beveiligingscamera ziet het er ook allemaal heel erg knullig uit. Voor de matties van de voormalig coureur aan de tafel van Ziggo was het echter weer genieten, zoals je hieronder kan zien. Even een nieuw deurtje erin en goaaaan?