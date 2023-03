Je premium Duitser is steeds vaker oude meuk

Dik hoor zo’n premium Duitser. Behalve dan dat je steeds meer rondrijdt in oude meuk.

We hebben hier al iets vaker betoogt dat iedere Nederlander eigenlijk een premium Duitser wil hebben. Het is de ongrijpbare magie van de baaaadge, de zachte plastics, de ergonomie die past bij een forse Noord-Europeaan en als het een beetje kan, een dikke motor. Hoewel Nederlanders dan weer vaak kiezen voor een klein turbotorretje met hele grote velgen vanwege belastingmaatregelen.

Het is een soort godgegeven feit waar niemand werkelijk vraagtekens bij zet. Maar, waarom eigenlijk niet? Meer dan ooit tevoren zijn de premium Duitsers namelijk ‘premium’ omdat ze op een nette manier gebouwd zijn. Maar eigenlijk betekent dat, dat ze opgebouwd uit oude meuk.

Zo heeft Audi nu een projectje lopen genaamd MaterialLoop. Dit is bedoeld om onderdelen van oude auto’s/Audi’s te gebruiken voor nieuwe Audi’s. De bedoeling is tweeledig. Ten eerste wil Audi dat materialen, zoals staal, niet ‘verloren’ gaan in minder hoogwaardige producten. Zo verdwijnt staal van auto’s nu vaak in minder hoogwaardig ‘bouwstaal’. Dit is goed voor het milieu, maar ook voor onafhankelijkheid van toeleveranciers voor grondstoffen. Een hot issue tegenwoordig in de industrie.

Audi wil maar liefst 85 procent van het staal gebruikt in hun Audi’s redden voor nieuwe Audi’s. Zo wordt jouw eerste A3 dus jouw A4 en daarna je A6 en A8. Ook voor plastics en ramen lopen projecten om het materiaal te herbruiken. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar het maakt je nieuwe blepper natuurlijk wel Frans Tweedehands. Onlangs hadden we het op de redactie nog over verf en dat het vroeger allemaal beter was met verf op basis van chemische meuk in plaats van water. En dit lijkt weer zo’n dingetje te zijn.

Vind jij het premium als je auto uit gerecycleerd spul is gemaakt en wil je daar extra voor betalen? Of wil je gewoon alles nieuw, zo goed mogelijk en na ons de zondvloed? Laat het weten, in de comments!