Nieuwe BMW M5 neemt ook Essen al over

Je kan er (letterlijk en figuurlijk) moeilijk omheen, die BMW M5 G90. Ook in Essen wemelt het er al van.

Zoals aangehaald in het artikel van gisteren is Essen tegenwoordig vaste koek. Er valt iets op als je meerdere edities meemaakt. Namelijk dat er altijd veel aandacht wordt besteed aan de meest recente uitgave van BMW M. Twee jaar geleden zag je overal exemplaren van de M3 en M4 (G80/81/82), vorig jaar was het de M2 (G87) en dit jaar is het de auto die niet onbesproken gebleven is. De BMW M5 G90.

Matzwarte G90

Zo stond deze, eh, ‘sinistere’ BMW M5 G90 op de stand van Aulitzky Tuning. De firma heeft de hagelnieuwe M5 al voorzien van aanpassingen. Zij zijn al druk bezig met een volledige uitlaat voor de S68 V8, de eerste versie daarvan zit al onder deze M5. Gecombineerd met velgen van Sixnine Wheels en verlaging van KW.

Gifgroen

Over die laatste gesproken, op de stand van KW en BBS (die combineren hun specialiteiten altijd perfect op dezelfde stand, samen met dochtermerken als ST Suspensions) stond ook een G90, waarschijnlijk op een platform van gewapend beton. Met KW-veren en op een set lekkere BBS’en is het nog best een toffe stance zo, maar het groene kleurtje is dan weer de ridicule kant op. Ook al lijkt het op Sao Paolo-geel van de BMW M4, de kans is groter dat het een wrap is. Het blijft een tuningbeurs.

F11 M5

Tussen al het nieuwe M5-geweld vonden we ook nog iets bijzonders op F1x-gebied. Een stukje verboden fruit: een BMW M5 F11. Die bestond namelijk niet. In tegenstelling tot de Audi RS6 die er vanaf de C7 niet meer als sedan was, was de M5 vanaf de F10 er juist niet meer als Touring. TuningTeile.de heeft een F11 M5 waar de S63B44 van een M5 F10 voorin een F11 is gelepeld. Inclusief visuele mods om het plaatje compleet te maken en extra upgrades om tot 800 pk uit te komen. Het mooiste van alles? Zoals de auto zelf al zegt kun je deze M5 winnen als je onderdelen koopt bij TuningTeile. Elke order is je toegangskaartje tot de winactie, inclusief de mogelijkheid om extra kaartjes te kopen. TuningTeile gaf al eens een M3 E92, M5 E60 en een M4 F82 weg, en nu dus ook deze M5 F11.