Verkeersaso’s keihard aangepakt door nieuwe wetgeving

Minister Stef Blok zegt mensen die zich misdragen op 's heeren wegen de wacht aan.

Stef zit momenteel op wat deze kabinetsperiode de heetste pluche zetel bleek te zijn, namelijk die voor de Minister van Veiligheid en Justitie. Naar aanleiding van onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bereidt Blok nu wetgeving voor die graftakken in het verkeer harder aanpakt. Het gaat daarbij onder andere om drankrijders, mensen die zonder geldig rijbewijs rijden of mensen die doorrijden na een ongeval. Met betrekking tot de laatste groep geldt bovendien dat de politie meer mogelijkheden krijgt om daders in de kraag te vatten. Nu kan dat volgens de Telegraaf alleen als de persoon in kwestie op heterdaad betrapt wordt, in de toekomst mag de politie een dader ook opsporen door middel van getuigen.

Volgens de RUG bestaat er een ‘strafgat’ bij ernstige verkeersdelicten, waardoor overtreders vaak wegkomen met een fopstraf. Roekeloos rijden zou moeten leiden tot een straf van drie jaar bij ernstig letsel of zes jaar bij een dodelijk slachtoffer, maar in de praktijk komt het daar niet van. Rechters stellen namelijk vrijwel nooit ‘roekeloosheid’ vast, zelfs niet als mensen dronken achter het stuur kruipen of snoeihard door rood knallen. Blok zou dat liever anders zien.