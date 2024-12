Dit verandert er voor Nederlandse automobilisten in 2025

Auto rijden wordt een nog duurdere hobby.

Het einde van 2024 is in zicht. Er is genoeg om naar uit te kijken in 2025. Ik noem maar de eerste Ferrari EV, de release van de Mustang GTD en BMW’s Neue Klasse. Helaas staan er ook minder leuke dingen te gebeuren. Zo’n beetje alle veranderingen aan de Nederlandse wet die te maken hebben met auto’s zul je als negatief ervaren. We sommen er een aantal veranderingen voor 2025 in Nederland op voor auto’s.

130 km/u rijden!

Laten we positief beginnen. Vanaf komend jaar staan er op verschillende plekken in Nederland borden die aangeven dat je 130 km/u mag rijden. Hoera! Dit mag op drie stukken snelweg: de A7-Afsluitdijk, tussen Stevinsluizen en Lorentzsluizen, de A7 tussen de aansluiting Winschoten en de grens met Duitsland, en de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Ergens in het tweede kwartaal van 2025 moet de nieuwe maximumsnelheid hier gaan gelden. Tevens kan A37 tussen knooppunt Holsloot en aansluiting Zwartemeer nog als extra 130-weg erbij komen.

Duurdere verkeersboetes

In een wereld waarin zo’n beetje alles duurder wordt, kunnen verkeersboetes uiteraard niet ontbreken. Gelukkig valt de stijging mee. Van 2023 naar 2024 gingen de boetes gemiddeld met 10 procent omhoog. Bij de aanstaande jaarwisseling is dat percentage 3,2 procent. Voor zaken als door rood rijden, rechts inhalen of geen voorrang geven betaal je volgend jaar bijvoorbeeld €310 in plaats van €300.

Doei SEPP

Hoe rechts het huidige kabinet ook is, toch wordt nog altijd gehoopt op een elektrische toekomst op autogebied. Om de transitie een zetje in de goede richting te geven, was er de SEPP (Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren). Beide potten voor nieuwe en tweedehands EV’s van in totaal € 110,5 miljoen gingen helemaal. Helaas voor aanstaande EV-rijders komt er (voorlopig?) geen nieuwe subsidie.

Tanken en opladen wordt duurder

Of je nu een EV rijdt of nog met een auto op dinosap rijdt, je gaat meer betalen om te kunnen rijden. De laadtarieven moeten gemiddeld met 7 cent per kWh omhoog gaan. Ook hier speelt de Nederlandse overheid een rol. De prijsstijging komt doordat laadpaalbeheerders meer belasting gaan betalen.

Ook tanken wordt duurder. Tenminste, dat voorspelt UnitedConsumers. De voorspelling is gebaseerd op de onrust in de oliestaten en de koers van onze euro. Gelukkig blijft de accijnskorting nog wel een jaartje. Voor wie uitwijkt naar Duitsland om te tanken: ook daar wordt een tankje peut duurder.

Wegenbelasting en BPM op EV’s en PHEV’s

Voor de een is het leedvermaak, voor de ander een extra kostenpost. Vanaf 2025 verandert er een boel voor EV’s en PHEV’s op het gebied van BPM en wegenbelasting. Alle informatie over BPM en MRB op EV’s en PHEV’s vind je hier.

In het kort: voor elektrische auto’s betaal je eenmalig € 667 (tenzij de verkoper dit compenseert). Bij plug-in hybrides wordt niet langer een speciaal tarief, maar het benzinetarief voor de BPM berekend.

En qua wegenbelasting: EV’s zijn in 2025 niet langer vrijgesteld, maar betalen 25 procent van wat je voor een vergelijkbare benzineauto zou betalen. Bij plug-in hybrides betaal je in 2025 de helft van het mrb-bedrag.

Bijtellingskorting op EV’s

Wie een benzineauto van de zaak rijdt, kan verder scrollen. Voor hen verandert er niets. EV-rijders adviseer ik om even te blijven hangen. In 2024 betaal je 16 procent bijtelling over de eerste € 30.000 waarde van je EV. Over de rest betaal je 22 procent. In 2025 stijgt dit percentage naar 17 procent. Dit is tevens het laatste jaar dat EV’s een lager bijtellingspercentage krijgen. Vanaf 2026 betaal je over de gehele waarde van je elektrische auto 22 procent bijtelling.

Milieuzones voor zwaar vervoer?

Ik voeg hierboven een vraagteken toe, omdat er nog geen klap op gegeven is. De minister wil graag een jaartje uitstellen, maar hier willen verschillende gemeenten niet meewerken. Dit zijn de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Amersfoort, Zwolle, Leiden, Maastricht, Delft, Gouda en Assen. Deze gemeenten beloven om vanaf 1 januari 2025 vrachtwagens en bestelbussen buiten het stadscentrum te houden.

BPM op bedrijfswagens

Ondernemers gaan ook meer kwijt raken aan hun auto’s van de zaak. Voor bedrijfsauto’s met een benzine- of dieselmotor gaan zakenmensen € 74,41 per gram CO2-uitstoot per kilometer betalen. Rekenvoorbeeldje: voor een nieuwe Caddy met benzinemotor ben je in 2025 ruim € 11.000 aan BPM kwijt. Pff…

Bron: BNR / De Nationale Autoshow

Foto: Audi RS6 Avant C7 gespot door @ecnerualcars