CJIB dreigt 500 miljoen euro aan verkeersboetes te moeten terugbetalen

Misschien kun jij ook wel een deel van je verkeersboete terugkrijgen!

Ook in 2026 beloven de verkeersboetes in Nederland wéér duurder te worden. De baas van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verwachtte lagere bedragen bij de bonnetjes, maar dat zit er voorlopig niet in. Die baas heeft trouwens wel wat anders aan zijn hoofd. Het is goed mogelijk dat het CJIB 2026 begint met een claim van een half miljard euro.

De aanjager achter deze actie is Adviesbureau Skandara. Dit adviesbureau probeert uit te zoeken of de automatische boeteverhogingen bij het te laat betalen van verkeersboetes wel helemaal legaal zijn. Als de verhogingen dat niet blijken te zijn, dan moeten de opcenten van de afgelopen vijf jaar terug naar de wettige eigenaren. In dit geval degene die de bonnen kregen.

Hoe zat het ook alweer?

Wie in Nederland een verkeersboete niet op tijd betaalt, krijgt te maken met verhogingen. De eerste aanmaning verhoogt het bedrag met 50 procent, de tweede met 100 procent. Voorbeeld: rijd je door rood, dan krijg je een boete van 310 euro. Betaal je niet binnen acht weken, dan stijgt de boete naar 465 euro. Laat je die tweede kans ook voorbijgaan, dan gaat de boete naar 930 euro!

Dit gebeurt misschien wel vaker dan je denkt. Volgens televisieprogramma Kassa leverden de boeteverhogingen vorig jaar 135 miljoen euro op. Ka-ching! Maar nu is the million euro question: vallen automatische verhogingen juridisch gezien onder administratieve (incasso)kosten of onder een strafrechtelijke sanctie? Als het administratieve kosten zijn, is er niks aan de hand en krijgt niemand geld terug. Als het laatste waar is, kunnen de verhogingen ongeldig zijn.

Bij strafrechtelijke sancties moet je namelijk de kans hebben om bezwaar in te dienen. Bij de boeteverhogingen kan je dat niet. Daarmee is de automatische verdubbelaar in strijd met het Europese grondrecht en daarmee ook buitenproportioneel. Kortom, dan krijgen de laatbetalers hun geld terug.

Hoe kan je je geld terugkrijgen?

Het goed om te weten dat het enkel om boetes van de afgelopen vijf jaar gaat. Waarom? Na vijf jaar raken deze vorderingen verjaard. Dus, heb je in de afgelopen vijf jaar een boete te laat betaald en moest je daarom extra dokken? Dit is je kans om het een deel van de verhogingen terug te krijgen. Daarvoor moet je je aanmelden via CJIB-claim.nl. In de eerste 24 uur van de actie deden al meer dan 450 mensen dat. To be continued…