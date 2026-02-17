Deze legendarische AMG leeft weer dankzij de originele ontwerper!

De beroemdste supersedan keert terug!

In de wondere wereld van de ‘automobiel’ heb je auto’s die geschiedenis schrijven en auto’s die geschiedenis zijn. De Mercedes 300 SEL 6.8 AMG uit 1971 kunnen we plaatsen in die laatste categorie. Groot, rood, gemeen, luid en absurd. Zijn bijnaam? De ‘Rote Sau’, oftewel het Rode Varken. Dat klinkt misschien niet meteen als een icoon maar dat is die wel. En wat blijkt nu? De ex-ontwerper van Mercedes heeft dit icoon dus opnieuw ontworpen. Niet voor productie, of voor een beurs, maar gewoon… Ja, omdat het kan.

Het varken waar alles begon

Lang, lang geleden, voordat AMG een officiële dochter werd van Mercedes-Benz, was het een kleine tuner met grote dromen. In 1971 zette het merk zichzelf op de kaart met een gigantische 300 SEL, uitgerust met een pittige 6,8-liter V8 die zo’n 422 pk leverde. Het resultaat was even onverwachts als effectief: tweede overall bij de 24 uur van Spa. Met een sedan. Tegen raceauto’s. De dromen van AMG veranderden opeens in werkelijkheid.

De originele auto bestaat helaas niet meer. Het varken is na zijn racecarrière doorverkocht aan een Frans bedrijf dat de SEL vooral wilde gebruiken om landingstellen van vliegtuigen te testen. Spoiler: dat heeft de auto niet overleefd.

Een moderne Red Pig, maar dan stiekem

Fast forward naar 2026. Ontwerper Gorden Wagener, die jarenlang het designbrein was achter Mercedes, deelt plots een scala aan afbeeldingen van een moderne interpretatie van de Red Pig. Gewoon in een subtiele Instagram-post. De auto blijkt onderdeel te zijn van Wagener’s boek: IconicDesign.

Je verwacht het niet, maar het ontwerp is duidelijk moderner. Toch zit het vol met nostalgische knipogen. De vijfspaaks wielen verwijzen naar het origineel, net als de rode lak en de toffe race-details. De klassieke lampen zijn vervangen door LED-ringen en uiteraard ontbreekt de Mercedes-ster in de koplampen niet. Subtiel was gelukkig niet het doel.

Geen specificaties, geen plannen

Ja, wat deze Red Pig nou precies is, geen idee. Hij bestaat alleen digitaal, waardoor het dus vooral om een pure designstudie lijkt te gaan. Waarschijnlijk nooit bedoeld om daadwerkelijk te bouwen en mee te scheuren. Misschien maar goed ook.

Toch is dit leuk want de ontwerper laat hier wel even zien dat hij de geschiedenis wel wil bewaren en zelfs durft vernieuwen. Gewoon een eerbetoon aan een legendarische auto. Maar toch: als je moest kiezen tussen deze en de Mercedes Final Boss, welke zou je dan nemen?