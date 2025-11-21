CJIB-baas voorspelt goedkopere verkeersboetes in 2026!

Volgens de CJIB-baas komen er ”noodzakelijke aanpassingen” aan.

Het gaat goed met de verkeersboetes. Tenminste, voor degenen die ze binnenkrijgen. Vorig jaar daalde het aantal uitgeschreven bonnen in het verkeer van 8,4 naar 7,9 miljoen boetes. De kritiek op het boetesysteem – en dan vooral de bedragen – houdt onverminderd aan.

Degene die het opsturen van de boetes overziet, is Albert Hazelhoff. Hij is afgelopen 7,5 jaar de directeur van CJIB geweest en neemt volgende week afscheid. Aan de Leeuwarder Courant gaf hij een afscheidsinterview waarin hij vooral vooruitkijkt naar de verkeersboetes in 2026.

Weinig grote wijzigingen

Ondanks alle kritiek ziet Hazelhoff niet veel reden om het systeem overhoop te gooien. ”Ik denk dat er weinig grote wijzigingen komen want in de basis is het systeem goed. Maar ik verwacht wel dat er enkele noodzakelijke aanpassingen gaan komen”, zegt de CJIB-baas. Volgens Hazelhoff moeten ”scherpe kantjes” er vanaf gaan.

Wat zijn die scherpe kantjes of randjes dan? ”Het is uiteindelijk een politieke keus maar een verlaging van de verhogingen, een betere balans met het strafrechtelijke stelsel en meer ruimte in de persoonsgerichte tenuitvoerlegging liggen wel voor de hand.” Dat klinkt al veelbelovend.

Lagere boetebedragen!

Gelukkig wordt Hazelhoff ook nog wat concreter. ”Ten eerste zou het eerste boetebedrag bij een overtreding meer in lijn moeten zijn met het strafrecht en de ernst van het feit. Dat is ook de politieke insteek. Want het stelsel van verkeersboetes is steeds meer uit de pas gaan lopen met de boetes in het strafrecht.” Of in gewoon Nederlands: de verkeersboetes zijn nu veel te duur ten opzichte van andere boetes.

Lees ook: Cijfers liegen niet: zo succesvol is de focusflitser

”Ten tweede bepleiten wij een aanzienlijke verlaging van de verhoging van boetes”, aldus de afzwaaiende CJIB-directeur. Op dit moment betaal je anderhalf keer het boetebedrag na de eerste verhoging. Bij de tweede aanmaning wordt de verdubbelaar ingezet.

Maar hoe moet het dan wel? Hazelhoff: ”Het zou goed zijn dat de twee boetestelsels meer in elkaars verlengde komen te liggen. Zowel vanuit het schuldenperspectief als vanuit eenvormigheid willen wij een verlaging van de verhoging. Of slechts één aanmaning met één ophoging in plaats van nu nog twee”, zegt de CJIB-baas.

Hij stelt een maximale verhoging van 20 procent voor in plaats van de 300 procent die nu wordt gebruikt. Daarmee voorkom je dat Nederlanders met een schuld van € 16.000 aan verkeersboetes komen te zitten.



