Verkeersdoden 2022 schetsen dramatische uitdaging voor overheid

De cijfers liegen niet. Het aantal verkeersdoden in 2022 is fors te noemen.

De overheid heeft als ambitie om het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren. De EU heeft zelfs als ultiem doel nul verkeersdoden in 2050. Het is te hopen dat de beleidsmakers ook op tijd inzien dat sommige doelen een utopie zijn. Voorlopig gaat het in elk geval de verkeerde kant op.

Werk aan de winkel

In plaats van een reductie lopen de cijfers juist op. In 2022 zijn er 578 mensen om het leven gekomen in het verkeer in Nederland. Dat blijkt uit data afkomstig van Smart Traffic Accident Reporting (STAR). De Telegraaf bericht erover vanmorgen. Het is jaren geleden dat er zoveel verkeersdoden waren te betreuren. Werk aan de winkel voor de overheid om het tij te keren.

Naast het toenemende aantal verkeersdoden zijn er ook meer gewonden te betreuren. In 2022 waren er 21.457 verkeersgewonden. Een stijging van 3.500 in vergelijking met 2021. Daarnaast waren er met 75.025 ongevallen 10.028 meer incidenten met materiële schade. Vanwege COVID-19 waren er in 2021 minder verkeersbewegingen en dus minder kans op ongelukken. Desalniettemin is het zorgwekkend dat door de jaren heen niet minder, maar juist meer incidenten gebeuren.

Wat is de oplossing?

De overheid staat voor een uitdaging om het aantal verkeersdoden terug te dringen. De meest simpele, maar soms ook behoorlijk irriterende, maatregel is het verlagen van de toegestane maximumsnelheid. 30 km/u in de bebouwde kom in plaats van 50 km/u bijvoorbeeld. Of wellicht een lagere snelheid op de provinciale wegen, waar nu vaak 80 km/u de norm is. There’s a fine line between betutteling en een daadwerkelijk goede oplossing.

Helmplicht

Voornamelijk kwetsbare verkeersdeelnemers zijn het slachtoffer bij ongelukken. De overheid heeft voor 2023 in elk geval een belangrijke maatregel genomen. Sinds 1 januari is het verplicht om een helm te dragen op een snorscooter. Over die maatregel is not wat discussie. Een snorscooter mag maximaal 25 km/u, terwijl je die snelheid ook wel op een (elektrische) fiets haalt. En voor de fiets is nog geen helmplicht.